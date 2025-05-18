Трюк, который делает окна абсолютно прозрачными: что добавить в воду, чтобы не было разводов

Уборка окон редко входит в список любимых домашних дел. Но именно чистые стекла делают комнату светлее, а вид из окна — радостнее. Хотите, чтобы всё блестело без разводов и долгих танцев с тряпкой? Вот чем действительно стоит дополнить воду для идеальной чистоты.
Смешайте всё в пульверизаторе, встряхните и распылите на окно. Через пару минут вытрите микрофиброй. Уксус помогает стеклу оставаться прозрачным и не оставляет разводов. Он безопасен, недорог и даже немного дезинфицирует.
Совет: используйте чистый распылитель — не тот, в котором раньше была бытовая химия. Остатки моющих средств могут вступить в реакцию и испортить результат.
Такой раствор высыхает быстрее, чем чистая вода, и меньше мажется — отличный вариант, если окно выходит на солнечную сторону. Распылили, подождали минуту, вытерли — готово.
Сок лимона растворяет грязь и известковый налёт, а моющее убирает жир. Результат — лёгкий цитрусовый аромат и кристальная чистота.
Крахмал действует как мягкий абразив, не оставляя царапин. Он впитывает жир, пыль и препятствует появлению разводов. Встряхните перед каждым использованием, распылите и вытрите насухо.
Упрощённый вариант: разведите 3-4 ложки крахмала в 1 литре воды, нанесите на окно, дайте высохнуть и отполируйте сухой салфеткой.
Чистые окна — это не столько про дорогие средства, сколько про правильный состав раствора и технику. И если добавить в воду немного уксуса, спирта, лимона или крахмала, результат будет не хуже, чем после визита профи.
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