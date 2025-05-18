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Трюк, который делает окна абсолютно прозрачными: что добавить в воду, чтобы не было разводов

3:13
Недвижимость

Уборка окон редко входит в список любимых домашних дел. Но именно чистые стекла делают комнату светлее, а вид из окна — радостнее. Хотите, чтобы всё блестело без разводов и долгих танцев с тряпкой? Вот чем действительно стоит дополнить воду для идеальной чистоты.

Девушка моет окна
Фото: Designed be Freepik by diana-grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка моет окна

Уксус — недорогой универсал

Что нужно

  • 2 стакана дистиллированной воды.
  • 1/2 стакана белого 9% уксуса.
  • 10 капель эфирного масла (по желанию).

Смешайте всё в пульверизаторе, встряхните и распылите на окно. Через пару минут вытрите микрофиброй. Уксус помогает стеклу оставаться прозрачным и не оставляет разводов. Он безопасен, недорог и даже немного дезинфицирует.

Совет: используйте чистый распылитель — не тот, в котором раньше была бытовая химия. Остатки моющих средств могут вступить в реакцию и испортить результат.

Уксус + спирт = стекло как в витрине

Ингредиенты

  • 1/4 стакана медицинского спирта.
  • 2 стакана уксуса.
  • 1 стакан дистиллированной воды.

Такой раствор высыхает быстрее, чем чистая вода, и меньше мажется — отличный вариант, если окно выходит на солнечную сторону. Распылили, подождали минуту, вытерли — готово.

Лимон + капля моющего — натуральная альтернатива

Состав

  • 1/4 стакана лимонного сока.
  • 1/2 ч. л. средства для посуды.
  • 2 стакана воды.

Сок лимона растворяет грязь и известковый налёт, а моющее убирает жир. Результат — лёгкий цитрусовый аромат и кристальная чистота.

Секрет профессионалов — крахмал в воде

Понадобится

  • 1/4 стакана спирта.
  • 1/4 стакана уксуса.
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала.
  • 2 стакана дистиллированной воды.

Крахмал действует как мягкий абразив, не оставляя царапин. Он впитывает жир, пыль и препятствует появлению разводов. Встряхните перед каждым использованием, распылите и вытрите насухо.

Упрощённый вариант: разведите 3-4 ложки крахмала в 1 литре воды, нанесите на окно, дайте высохнуть и отполируйте сухой салфеткой.

Лайфхаки от клинеров

  • Чисти окна дважды в год: весной и осенью, чтобы не копилась грязь.
  • Делай вертикальные движения снаружи, горизонтальные — внутри: если останутся разводы, будет понятно, с какой стороны.
  • Используй больше тряпок, чем думаешь: чем чаще меняешь салфетку — тем меньше разводов.
  • Выбирай пасмурный день: солнце заставляет средство высыхать слишком быстро.
  • Всегда полируй стекло сухой салфеткой в конце: это придаст оконному стеклу блеск "как в рекламе".

Чистые окна — это не столько про дорогие средства, сколько про правильный состав раствора и технику. И если добавить в воду немного уксуса, спирта, лимона или крахмала, результат будет не хуже, чем после визита профи.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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