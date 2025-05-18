10 ошибок при мытье посуды, которые совершают почти все

Мытьё посуды кажется простым делом — но именно в таких мелочах чаще всего кроются гигиенические провалы. И неважно, вручную вы это делаете или с помощью машины — если не учесть нюансы, пятна, жир и микробы будут возвращаться снова и снова. Вот что вы, возможно, делаете не так.
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Губка для мытья посуды
Стирая тарелки грязной губкой
Губка — не вечная. Меняйте её раз в неделю, а промывайте и вовсе каждые два дня. Иначе она не очищает, а только размазывает грязь.
Заливая тарелки моющим средством
Пены больше — чистоты нет. Излишки не смываются, а остаются плёнкой на посуде.
Игнорируя состояние раковины и посудомойки
Чистота начинается с самого "пункта приёма". Грязная раковина или засорившийся фильтр ПММ сведут весь труд к нулю.
Спеша и не замачивая
Пятна еды не отскакивают сами. Залейте тарелки горячей водой с каплей средства, подождите 15 минут — и всё отойдёт без усилий.
Моете в холодной воде
Жир не смоется, а вы потратите больше средства. Лучше — тёплая вода: достаточно уже 24 °C.
Сначала кастрюли, потом кружки
Правильно — наоборот: от самого чистого к самому грязному. Так и губка прослужит дольше.
Предварительное ополаскивание перед посудомойкой
Ошибочка. Машина подумает, что посуда почти чистая — и не включит мощный режим.
Протираете грязным полотенцем
Полотенце, которым вытирали всё подряд, не очистит посуду — только добавит бактерий. Меняйте текстиль каждый день или используйте одноразовые.
Складываете посуду сырой
Оставшаяся влага = плесень в шкафу. Проверяйте: если капли остались — вытирайте.
Откладываете мытьё "на потом"
Грязная посуда — не повод для творчества, а рассадник бактерий. Моете сразу — кухня дышит, вы спокойны.
Правильное мытьё посуды — это не только о блеске тарелок, но и о здоровье всей семьи. Стоит пересмотреть свои привычки, чтобы каждое действие приносило результат, а не создавал новые проблемы. Немного внимания к деталям — и кухня станет не только чистой, но и безопасной.
Уточнения
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.