10 ошибок при мытье посуды, которые совершают почти все

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытьё посуды кажется простым делом — но именно в таких мелочах чаще всего кроются гигиенические провалы. И неважно, вручную вы это делаете или с помощью машины — если не учесть нюансы, пятна, жир и микробы будут возвращаться снова и снова. Вот что вы, возможно, делаете не так.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain Губка для мытья посуды

Стирая тарелки грязной губкой

Губка — не вечная. Меняйте её раз в неделю, а промывайте и вовсе каждые два дня. Иначе она не очищает, а только размазывает грязь.

Заливая тарелки моющим средством

Пены больше — чистоты нет. Излишки не смываются, а остаются плёнкой на посуде.

Игнорируя состояние раковины и посудомойки

Чистота начинается с самого "пункта приёма". Грязная раковина или засорившийся фильтр ПММ сведут весь труд к нулю.

Спеша и не замачивая

Пятна еды не отскакивают сами. Залейте тарелки горячей водой с каплей средства, подождите 15 минут — и всё отойдёт без усилий.

Моете в холодной воде

Жир не смоется, а вы потратите больше средства. Лучше — тёплая вода: достаточно уже 24 °C.

Сначала кастрюли, потом кружки

Правильно — наоборот: от самого чистого к самому грязному. Так и губка прослужит дольше.

Предварительное ополаскивание перед посудомойкой

Ошибочка. Машина подумает, что посуда почти чистая — и не включит мощный режим.

Протираете грязным полотенцем

Полотенце, которым вытирали всё подряд, не очистит посуду — только добавит бактерий. Меняйте текстиль каждый день или используйте одноразовые.

Складываете посуду сырой

Оставшаяся влага = плесень в шкафу. Проверяйте: если капли остались — вытирайте.

Откладываете мытьё "на потом"

Грязная посуда — не повод для творчества, а рассадник бактерий. Моете сразу — кухня дышит, вы спокойны.

Правильное мытьё посуды — это не только о блеске тарелок, но и о здоровье всей семьи. Стоит пересмотреть свои привычки, чтобы каждое действие приносило результат, а не создавал новые проблемы. Немного внимания к деталям — и кухня станет не только чистой, но и безопасной.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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