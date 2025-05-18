Полотенца как новые: в чём замочить, чтобы вернуть мягкость, белизну и свежий запах

3:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задумайтесь: когда в последний раз ваши полотенца были по-настоящему мягкими и свежими, а не жесткими, как наждачка? Если ответ — "давно", у нас есть отличная новость. Вам не нужны дорогие кондиционеры и специальные порошки. Всё, что нужно, — это уксус и пищевая сода. Эти два помощника с кухни умеют больше, чем вы думаете. Профессионалы уверяют: полотенца можно буквально "реанимировать" с их помощью — легко, безопасно и без лишних затрат.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопка чистых полотенец

Почему уксус и сода работают

Пищевая сода устраняет запахи и смягчает ткань, а уксус убивает бактерии и растворяет жирные следы от кремов, масел и косметики. Вместе они — мощный дуэт, который действует не хуже промышленных средств.

"Кислотность уксуса эффективно разбивает масляные пятна, а сода помогает их удалить механически", — объясняет эксперт по стирке Джеймс Джоун.

Как правильно стирать полотенца вручную

Хотите мягкость и свежесть, как в отеле? Вот что делать:

Замочите полотенца в тёплой (не горячей!) воде с ½ стакана уксуса на 30 минут.

в тёплой (не горячей!) воде с ½ стакана уксуса на 30 минут. Добавьте ¼ стакана соды - и наблюдайте за шипением! Это реакция, которая работает на вас.

- и наблюдайте за шипением! Это реакция, которая работает на вас. Аккуратно перемешайте полотенца в растворе 2-3 минуты.

в растворе 2-3 минуты. Хорошо промойте в прохладной воде до полной чистоты.

в прохладной воде до полной чистоты. Повесьте сушиться на воздухе - лучше на солнце, если позволяет погода.

Этот способ особенно удобен для небольших полотенец — для рук, лица или волос.

Почему не стоит запускать всё это в стиральную машину

Эксперты предупреждают: не смешивайте уксус и соду в одной машинной стирке. Они нейтрализуют друг друга, а значит — пользы будет ноль.

"Такой способ требует два отдельных цикла, а это лишний расход воды и электроэнергии", — говорит соучредитель компании Steamery Фрей Левенгаупт.

Ручная стирка с этими ингредиентами — лучший выбор, особенно если вы заботитесь об экологии и сроке службы ткани.

Забудьте про кондиционер — он только вредит

Обычные кондиционеры для белья делают полотенца жёсткими и снижают их впитываемость. А ведь именно впитывающая способность делает полотенце… ну, полотенцем!

"Если полотенца теряют мягкость или начинают неприятно пахнуть, уксус и сода раз в пару недель — отличный способ вернуть им жизнь", — советует владелец прачечной Оушен Ван.

А есть альтернативы

Конечно! Вот что ещё можно использовать:

Кастильское мыло без запаха: бережно очищает и не раздражает кожу.

бережно очищает и не раздражает кожу. Лимонный сок: действует как натуральный отбеливатель и устраняет запахи.

действует как натуральный отбеливатель и устраняет запахи. Сушка на солнце: природный способ дезинфекции и отбеливания.

Не хотите стирать? Очистите паром

Если стирка — не ваш стиль, попробуйте очистку паром. Это быстро, эффективно и щадяще. Особенно хорошо работает с редко используемыми полотенцами — пар убивает бактерии и освежает ткань без капли воды.

Финальный штрих

Хотите, чтобы полотенца снова были пушистыми, пахли свежестью и впитывали воду, а не скатывались в жесткую ткань? Не спешите в магазин за новомодными средствами. Лучше загляните на кухню — там уже есть всё, что нужно. Уксус, сода и немного терпения — и ваши полотенца снова будут радовать каждый день.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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