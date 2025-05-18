Добавьте это на этапе полоскания — и даже старые полотенца станут как новые

3:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белый дистиллированный уксус — недорогая альтернатива кондиционерам и отбеливателям, которая действительно работает. Он помогает избавиться от запахов, пятен, остатков порошка, а заодно освежает бельё и даже чистит стиральную машину. Но использовать его нужно с умом — иначе он может навредить технике и ткани.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сушка белья

Что даёт уксус при стирке

Устраняет затхлый запах и следы плесени

Добавьте 2 стакана уксуса в горячую воду и запустите стирку без моющего средства, а затем повторите цикл с порошком.

Удаляет остатки моющих средств

Полстакана уксуса в отсек для ополаскивателя — и никаких следов порошка на одежде.

Осветляет белые вещи

Замочите тусклую одежду в уксусе и воде на ночь, а потом постирайте как обычно — особенно эффективно для полотенец, носков и нижнего белья.

Мягкость без кондиционера

Уксус работает как натуральный смягчитель — бельё становится мягким и без запаха химии.

Убирает шерсть и ворс

В цикле полоскания уксус помогает снять с одежды шерсть домашних животных.

Борется с запахом пота

Распылите уксус под мышками и оставьте на 10 минут перед стиркой — он разъедает следы дезодоранта и убирает запах.

Скрывает следы от переделки одежды

Смочите ткань уксусом и прогладьте — это поможет "стереть" линии от подгибов и швов.

Сохраняет цвет тёмных тканей

Добавляйте уксус в последнее полоскание — это освежает цвет и не даёт ему вымываться.

Убирает стойкие запахи (например, табака)

Замочите вещи в тёплой воде с уксусом на ночь или повесьте над ванночкой с уксусом и кипятком.

Очищает стиральную машину

Прогоните пустую машину с 2 стаканами уксуса на горячей воде — это удалит накипь и остатки моющих средств.

Очищает утюг

Залейте в утюг смесь уксуса с водой, включите на пару минут, потом сполосните — и никаких белых хлопьев на одежде.

Когда уксус использовать нельзя:

Не сочетайте с хлоркой: получится ядовитый газ.

получится ядовитый газ. Не лейте неразбавленный уксус на тёмные ткани: могут поблекнуть.

могут поблекнуть. Не злоупотребляйте: 1 раз в 1-2 недели достаточно.

1 раз в 1-2 недели достаточно. Не заменяйте белый уксус уксусом для уборки: он агрессивнее.

он агрессивнее. Не смешивайте с перекисью водорода: это вызывает химическую реакцию.

Куда добавлять уксус в машине

Фронтальная загрузка: в отсек для кондиционера.

в отсек для кондиционера. Вертикальная: прямо в барабан на этапе полоскания.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли смешивать уксус и стиральный порошок

Лучше не стоит — уксус ослабляет моющие компоненты. Используйте его на этапе полоскания.

Что лучше — уксус или сода

Сода хороша для смягчения воды, уксус — для удаления запахов и налёта. Лучше использовать по ситуации.

Как часто можно добавлять уксус в стирку

Раз в 1-2 недели. Частое использование может повредить резиновые детали в машине.

Используйте уксус в стирке с умом — и даже самое простое бельё станет чище, мягче и свежее, без лишней химии и лишних затрат.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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