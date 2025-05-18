Добавьте это на этапе полоскания — и даже старые полотенца станут как новые

Белый дистиллированный уксус — недорогая альтернатива кондиционерам и отбеливателям, которая действительно работает. Он помогает избавиться от запахов, пятен, остатков порошка, а заодно освежает бельё и даже чистит стиральную машину. Но использовать его нужно с умом — иначе он может навредить технике и ткани.
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сушка белья
Что даёт уксус при стирке
Устраняет затхлый запах и следы плесени
Добавьте 2 стакана уксуса в горячую воду и запустите стирку без моющего средства, а затем повторите цикл с порошком.
Удаляет остатки моющих средств
Полстакана уксуса в отсек для ополаскивателя — и никаких следов порошка на одежде.
Осветляет белые вещи
Замочите тусклую одежду в уксусе и воде на ночь, а потом постирайте как обычно — особенно эффективно для полотенец, носков и нижнего белья.
Мягкость без кондиционера
Уксус работает как натуральный смягчитель — бельё становится мягким и без запаха химии.
Убирает шерсть и ворс
В цикле полоскания уксус помогает снять с одежды шерсть домашних животных.
Борется с запахом пота
Распылите уксус под мышками и оставьте на 10 минут перед стиркой — он разъедает следы дезодоранта и убирает запах.
Скрывает следы от переделки одежды
Смочите ткань уксусом и прогладьте — это поможет "стереть" линии от подгибов и швов.
Сохраняет цвет тёмных тканей
Добавляйте уксус в последнее полоскание — это освежает цвет и не даёт ему вымываться.
Убирает стойкие запахи (например, табака)
Замочите вещи в тёплой воде с уксусом на ночь или повесьте над ванночкой с уксусом и кипятком.
Очищает стиральную машину
Прогоните пустую машину с 2 стаканами уксуса на горячей воде — это удалит накипь и остатки моющих средств.
Очищает утюг
Залейте в утюг смесь уксуса с водой, включите на пару минут, потом сполосните — и никаких белых хлопьев на одежде.
Когда уксус использовать нельзя:
Не сочетайте с хлоркой: получится ядовитый газ.
Не лейте неразбавленный уксус на тёмные ткани: могут поблекнуть.
Не злоупотребляйте: 1 раз в 1-2 недели достаточно.
Не заменяйте белый уксус уксусом для уборки: он агрессивнее.
Не смешивайте с перекисью водорода: это вызывает химическую реакцию.
Куда добавлять уксус в машине
Фронтальная загрузка: в отсек для кондиционера.
Вертикальная: прямо в барабан на этапе полоскания.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли смешивать уксус и стиральный порошок
Лучше не стоит — уксус ослабляет моющие компоненты. Используйте его на этапе полоскания.
Что лучше — уксус или сода
Сода хороша для смягчения воды, уксус — для удаления запахов и налёта. Лучше использовать по ситуации.
Как часто можно добавлять уксус в стирку
Раз в 1-2 недели. Частое использование может повредить резиновые детали в машине.
Используйте уксус в стирке с умом — и даже самое простое бельё станет чище, мягче и свежее, без лишней химии и лишних затрат.
Уточнения
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.