Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердечки индейки в сливочном соусе: рецепт, который удивит даже самых требовательных
Поезд Москва—Адлер: эпопея, в которой участвовала вся страна
Змеи массово атакуют российских туристов на Бали: лечение превращается в кошмар
Розу Сябитову обвинили за её отношение к взрослому сыну: телеведущая не стала церемониться с критиками — вот что она сказала
Кислая клубника? Оставьте эти отговорки, вот где настоящая проблема
Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины
Это не посадка, а подстава: как одна лунка портит два томата сразу
Салонный блеск дома? Эти привычки мешают вам получить идеальный результат
Звёздная карта, изменившая историю: что обнаружили учёные в древних текстах Китая

Добавьте это на этапе полоскания — и даже старые полотенца станут как новые

3:25
Недвижимость

Белый дистиллированный уксус — недорогая альтернатива кондиционерам и отбеливателям, которая действительно работает. Он помогает избавиться от запахов, пятен, остатков порошка, а заодно освежает бельё и даже чистит стиральную машину. Но использовать его нужно с умом — иначе он может навредить технике и ткани.

Сушка белья
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сушка белья

Что даёт уксус при стирке

Устраняет затхлый запах и следы плесени

  • Добавьте 2 стакана уксуса в горячую воду и запустите стирку без моющего средства, а затем повторите цикл с порошком.

Удаляет остатки моющих средств

  • Полстакана уксуса в отсек для ополаскивателя — и никаких следов порошка на одежде.

Осветляет белые вещи

  • Замочите тусклую одежду в уксусе и воде на ночь, а потом постирайте как обычно — особенно эффективно для полотенец, носков и нижнего белья.

Мягкость без кондиционера

  • Уксус работает как натуральный смягчитель — бельё становится мягким и без запаха химии.

Убирает шерсть и ворс

  • В цикле полоскания уксус помогает снять с одежды шерсть домашних животных.

Борется с запахом пота

  • Распылите уксус под мышками и оставьте на 10 минут перед стиркой — он разъедает следы дезодоранта и убирает запах.

Скрывает следы от переделки одежды

  • Смочите ткань уксусом и прогладьте — это поможет "стереть" линии от подгибов и швов.

Сохраняет цвет тёмных тканей

  • Добавляйте уксус в последнее полоскание — это освежает цвет и не даёт ему вымываться.

Убирает стойкие запахи (например, табака)

  • Замочите вещи в тёплой воде с уксусом на ночь или повесьте над ванночкой с уксусом и кипятком.

Очищает стиральную машину

  • Прогоните пустую машину с 2 стаканами уксуса на горячей воде — это удалит накипь и остатки моющих средств.

Очищает утюг

  • Залейте в утюг смесь уксуса с водой, включите на пару минут, потом сполосните — и никаких белых хлопьев на одежде.

Когда уксус использовать нельзя:

  • Не сочетайте с хлоркой: получится ядовитый газ.
  • Не лейте неразбавленный уксус на тёмные ткани: могут поблекнуть.
  • Не злоупотребляйте: 1 раз в 1-2 недели достаточно.
  • Не заменяйте белый уксус уксусом для уборки: он агрессивнее.
  • Не смешивайте с перекисью водорода: это вызывает химическую реакцию.

Куда добавлять уксус в машине

  • Фронтальная загрузка: в отсек для кондиционера.
  • Вертикальная: прямо в барабан на этапе полоскания.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли смешивать уксус и стиральный порошок

  • Лучше не стоит — уксус ослабляет моющие компоненты. Используйте его на этапе полоскания.

Что лучше — уксус или сода

  • Сода хороша для смягчения воды, уксус — для удаления запахов и налёта. Лучше использовать по ситуации.

Как часто можно добавлять уксус в стирку

  • Раз в 1-2 недели. Частое использование может повредить резиновые детали в машине.

Используйте уксус в стирке с умом — и даже самое простое бельё станет чище, мягче и свежее, без лишней химии и лишних затрат.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил
Еда и рецепты
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Добавьте это на этапе полоскания — и даже старые полотенца станут как новые
Топ-5 самых несуразных легковушек СССР: когда инженерия шла боком
Анна Седокова должна 60 млн рублей: какие требования выдвигает семья Яниса Тиммы?
Ореховая паста — не только для бутербродов: 5 способов использовать её, о которых вы не думали
Чудо природы, которое не нуждается в рекламе — почему стоит увидеть Байкал
Когда лапы требуют любви: что скрывает ревнивый взгляд вашего питомца
Ваша кожа всё чувствует: простая ошибка, которая превращает уход в пытку
Клубника поспела раньше на 2 недели: что подсыпают в грядки самые хитрые
Лишь несколько шагов и слива может оказаться в смертельной ловушке: узнайте, кто её поджидает
Нашёл аналог, который лучше оригинала: работает тише, служит дольше, стоит в два раза дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.