Спор окончен: вот какой стороной на самом деле нужно вешать рулон туалетной бумаги

Если вы хоть раз спорили, как правильно вешать рулон — "лицом" к стене или наружу — у нас для вас официальное подтверждение. Ответ на этот спор дал сам изобретатель туалетной бумаги… ещё в XIX веке.
Имя человека, который придумал современную туалетную бумагу, — Сет Уилер, предприниматель из Нью-Йорка. Именно он в 1891 году запатентовал то, без чего сегодня невозможно представить ни одну ванную комнату — рулон бумаги с перфорацией.
Но главное — в патентной иллюстрации, которую недавно снова показали пользователям соцсетей. Благодаря писателю Оуэну Уильямсу и его публикации в соцсетях, мы можем увидеть оригинальный чертёж, на котором бумага чётко отматывается сверху наружу.
Сет Уилер ещё в 1871 году зарегистрировал патент на "перфорированную обёрточную бумагу" — именно так в то время называли туалетную бумагу. Его цель была проста: чтобы каждый лист можно было легко отрывать. А отмотка сверху делает это удобнее и чище — без касания стены или самого рулона.
Так что в следующий раз, вешая рулон, помните: история уже всё решила — и вы можете гордо сказать, что делаете это правильно.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
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