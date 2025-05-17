Спор окончен: вот какой стороной на самом деле нужно вешать рулон туалетной бумаги

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы хоть раз спорили, как правильно вешать рулон — "лицом" к стене или наружу — у нас для вас официальное подтверждение. Ответ на этот спор дал сам изобретатель туалетной бумаги… ещё в XIX веке.

Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалетная бумага

Кто поставил точку в этом споре

Имя человека, который придумал современную туалетную бумагу, — Сет Уилер, предприниматель из Нью-Йорка. Именно он в 1891 году запатентовал то, без чего сегодня невозможно представить ни одну ванную комнату — рулон бумаги с перфорацией.

Но главное — в патентной иллюстрации, которую недавно снова показали пользователям соцсетей. Благодаря писателю Оуэну Уильямсу и его публикации в соцсетях, мы можем увидеть оригинальный чертёж, на котором бумага чётко отматывается сверху наружу.

Почему это важно

Это официальный исторический документ, не чья-то вкусовщина.

Уилер не просто изобрёл бумагу, но и показал, как её следует использовать.

Рулон, закреплённый "лицом к стене", не соответствует исходному замыслу.

Интересный факт

Сет Уилер ещё в 1871 году зарегистрировал патент на "перфорированную обёрточную бумагу" — именно так в то время называли туалетную бумагу. Его цель была проста: чтобы каждый лист можно было легко отрывать. А отмотка сверху делает это удобнее и чище — без касания стены или самого рулона.

Итак, как правильно вешать рулон

Бумага должна отматываться сверху.

Не должна свисать у стены.

Листы должны быть легко доступны.

Не надо спорить — просто посмотрите на патент.

Так что в следующий раз, вешая рулон, помните: история уже всё решила — и вы можете гордо сказать, что делаете это правильно.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.



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