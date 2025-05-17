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Чисто — не значит идеально: как убрать пыль так, чтобы она не вернулась завтра

2:43
Недвижимость

Кажется, только убрался — и вот она снова. Пыль. Она собирается на полках, лезет под кровать, оседает на вентиляторах и настойчиво портит ощущение чистоты. Но есть способ с ней справиться — если подойти к вопросу системно.

Аксессуары для уборки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аксессуары для уборки

Что понадобится

Инструменты

  • Салфетки из микрофибры (желательно несколько).
  • Щетка из микрофибры на длинной палке.
  • Пылесос с HEPA-фильтром и насадками.
  • Меламиновая губка или "ластик" для плинтусов.
  • Бумажные полотенца (по желанию).

Средства

  • Универсальный очиститель.
  • Жидкость для стекол.

Шаг 1: Начни сверху

Пыль летит вниз, поэтому начинаем уборку от потолка к полу.

  • Протри потолочные вентиляторы и светильники с помощью гибкой щётки.
  • Для этого удобно использовать щётку с длинной ручкой, которую можно согнуть — безопаснее, чем лезть на стремянку.
  • Поверхности (полки, шкафы, карнизы) протирай салфеткой, слегка смоченной универсальным спреем.

Шаг 2: Включай пылесос

Если есть возможность, пылесось:

  • Верх шкафов.
  • Молдинги.
  • Углы стен и щели у пола.

Выбирай пылесос с HEPA-фильтром — он действительно улавливает мельчайшие частицы, а не гоняет пыль по кругу.

Шаг 3: Не забудь про стекло

Прозрачные поверхности требуют особого подхода:

  • Используй плотные микрофибровые полотенца для стекла, они не оставляют разводов.
  • Стеклянные столики, зеркала и оконные стёкла будут блестеть без особых усилий.

Шаг 4: Заверши на плинтусах

  • Сначала пройдись по ним пылесосом с круглой насадкой.
  • Затем — влажной микрофиброй с чистящим средством.
  • Если плинтусы потёрлись — меламиновая губка (вроде Magic Eraser) вернёт им свежесть.

Вопросы, которые часто задают

Нужно ли протирать пыль влажной или сухой тряпкой

  • Лучше слегка влажной: она соберёт больше пыли и не разнесёт её в воздухе.

Как часто нужно убираться

  • Раз в месяц — для лёгкодоступных мест. Раз в 3-6 месяцев — для люстр, высоких полок, верхушек шкафов.

А если хочется убираться как профессионал

  • Используй микрофибру, начинай сверху, не пропускай плинтусы и не забудь про фильтр в пылесосе. Пыль любит слабые места.

Избавиться от пыли совсем — нельзя. Но с хорошими инструментами и правильным порядком уборки ты можешь сделать свой дом чистым, свежим и легче дышать. Не героизм, а просто система.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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