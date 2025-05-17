Чисто — не значит идеально: как убрать пыль так, чтобы она не вернулась завтра

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, только убрался — и вот она снова. Пыль. Она собирается на полках, лезет под кровать, оседает на вентиляторах и настойчиво портит ощущение чистоты. Но есть способ с ней справиться — если подойти к вопросу системно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аксессуары для уборки

Что понадобится

Инструменты

Салфетки из микрофибры (желательно несколько).

Щетка из микрофибры на длинной палке.

Пылесос с HEPA-фильтром и насадками.

Меламиновая губка или "ластик" для плинтусов.

Бумажные полотенца (по желанию).

Средства

Универсальный очиститель.

Жидкость для стекол.

Шаг 1: Начни сверху

Пыль летит вниз, поэтому начинаем уборку от потолка к полу.

Протри потолочные вентиляторы и светильники с помощью гибкой щётки.

Для этого удобно использовать щётку с длинной ручкой, которую можно согнуть — безопаснее, чем лезть на стремянку.

Поверхности (полки, шкафы, карнизы) протирай салфеткой, слегка смоченной универсальным спреем.

Шаг 2: Включай пылесос

Если есть возможность, пылесось:

Верх шкафов.

Молдинги.

Углы стен и щели у пола.

Выбирай пылесос с HEPA-фильтром — он действительно улавливает мельчайшие частицы, а не гоняет пыль по кругу.

Шаг 3: Не забудь про стекло

Прозрачные поверхности требуют особого подхода:

Используй плотные микрофибровые полотенца для стекла, они не оставляют разводов.

Стеклянные столики, зеркала и оконные стёкла будут блестеть без особых усилий.

Шаг 4: Заверши на плинтусах

Сначала пройдись по ним пылесосом с круглой насадкой.

Затем — влажной микрофиброй с чистящим средством.

Если плинтусы потёрлись — меламиновая губка (вроде Magic Eraser) вернёт им свежесть.

Вопросы, которые часто задают

Нужно ли протирать пыль влажной или сухой тряпкой

Лучше слегка влажной: она соберёт больше пыли и не разнесёт её в воздухе.

Как часто нужно убираться

Раз в месяц — для лёгкодоступных мест. Раз в 3-6 месяцев — для люстр, высоких полок, верхушек шкафов.

А если хочется убираться как профессионал

Используй микрофибру, начинай сверху, не пропускай плинтусы и не забудь про фильтр в пылесосе. Пыль любит слабые места.

Избавиться от пыли совсем — нельзя. Но с хорошими инструментами и правильным порядком уборки ты можешь сделать свой дом чистым, свежим и легче дышать. Не героизм, а просто система.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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