Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывает новый CB125F 2026: Honda готовит сюрприз для городских райдеров
Она как ракета: Лолита восторженно высказалась о новом образе Глюкозы и похвалила её за перемены
УАЗ: легенда внедорожников, созданная для бездорожья
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух
Чисто — не значит идеально: как убрать пыль так, чтобы она не вернулась завтра
Чеснок с кулак: эти майские подкормки дают волшебный результат
Без родословной, но с интеллектом: за что беспородных кошек уважают больше породистых
Никогда не бросайте это в компостную кучу — иначе ждите мышей и смрад
Прощай, целлюлит! Рецепт кофейного скраба, который превращает кожу в бархат

Пчёлы облепили участок? Вот как отпугнуть их без вреда и химии

1:53
Недвижимость

Пчёлы — наши природные помощники. Благодаря им растёт до 84% продуктов, которые мы покупаем в магазинах. Убивать их — значит вредить самой экосистеме. Но что делать, если пчёлы летают слишком близко к дому? Есть способ отпугнуть их без вреда — и для этого достаточно… бумажного пакета.

Опыление
Фото: commons.wikimedia. org by Guérin Nicolas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Опыление

Как работает трюк с бумажным пакетом

Возьмите обычный коричневый бумажный пакет, немного надуйте его и подвесьте под потолком в прихожей или на веранде. Он будет выглядеть как гнездо ос — природных врагов пчёл. Особенно избегают такого "соседства" самки пчёл-плотников, которые распознают угрозу и держатся подальше.

Важно: этот метод не гарантирует 100% результат, но часто работает как визуальное отпугивание.

Ещё 5 способов отпугнуть пчёл без вреда

Если мешок не помог или пчёл слишком много, попробуйте другие безопасные методы:

  • Чесночная вода: замочите измельчённый чеснок и распылите по периметру окон.
  • Кофейный запах или уксус: их резкий аромат не нравится пчёлам.
  • Дым: лёгкое задымление (например, с помощью аромапалочки) создаёт у пчёл иллюзию опасности.
  • Корица: посыпьте в местах скопления — запах их отпугнёт.
  • Цедра цитрусовых: разложите корки лимона и апельсина в зоне, куда не хотите пускать насекомых.

А ещё - растения

Посадите у окон базилик, мяту, лимонник, эвкалипт или лаванду. Их запахи работают как натуральный щит от пчёл и при этом освежают воздух.

Главное — не вредите пчёлам. Если они не представляют опасности, лучше просто оставить их в покое. Они улетят, как только закончат свою работу.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух
Чисто — не значит идеально: как убрать пыль так, чтобы она не вернулась завтра
Чеснок с кулак: эти майские подкормки дают волшебный результат
Без родословной, но с интеллектом: за что беспородных кошек уважают больше породистых
Никогда не бросайте это в компостную кучу — иначе ждите мышей и смрад
Прощай, целлюлит! Рецепт кофейного скраба, который превращает кожу в бархат
Польза телефонных разговоров для здоровья: введите эту практику в ежедневную рутину
Свет превращает металл в золото: необычный эффект нового материала
Забытые герои: самые недооценённые двигатели СССР
Секреты Кати Лель: контакт с пришельцами открыл в певице невероятные способности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.