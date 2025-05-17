Пчёлы облепили участок? Вот как отпугнуть их без вреда и химии

Пчёлы — наши природные помощники. Благодаря им растёт до 84% продуктов, которые мы покупаем в магазинах. Убивать их — значит вредить самой экосистеме. Но что делать, если пчёлы летают слишком близко к дому? Есть способ отпугнуть их без вреда — и для этого достаточно… бумажного пакета.
Возьмите обычный коричневый бумажный пакет, немного надуйте его и подвесьте под потолком в прихожей или на веранде. Он будет выглядеть как гнездо ос — природных врагов пчёл. Особенно избегают такого "соседства" самки пчёл-плотников, которые распознают угрозу и держатся подальше.
Важно: этот метод не гарантирует 100% результат, но часто работает как визуальное отпугивание.
Если мешок не помог или пчёл слишком много, попробуйте другие безопасные методы:
Посадите у окон базилик, мяту, лимонник, эвкалипт или лаванду. Их запахи работают как натуральный щит от пчёл и при этом освежают воздух.
Главное — не вредите пчёлам. Если они не представляют опасности, лучше просто оставить их в покое. Они улетят, как только закончат свою работу.
Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.
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