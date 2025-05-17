Пчёлы облепили участок? Вот как отпугнуть их без вреда и химии

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пчёлы — наши природные помощники. Благодаря им растёт до 84% продуктов, которые мы покупаем в магазинах. Убивать их — значит вредить самой экосистеме. Но что делать, если пчёлы летают слишком близко к дому? Есть способ отпугнуть их без вреда — и для этого достаточно… бумажного пакета.

Фото: commons.wikimedia. org by Guérin Nicolas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Опыление

Как работает трюк с бумажным пакетом

Возьмите обычный коричневый бумажный пакет, немного надуйте его и подвесьте под потолком в прихожей или на веранде. Он будет выглядеть как гнездо ос — природных врагов пчёл. Особенно избегают такого "соседства" самки пчёл-плотников, которые распознают угрозу и держатся подальше.

Важно: этот метод не гарантирует 100% результат, но часто работает как визуальное отпугивание.

Ещё 5 способов отпугнуть пчёл без вреда

Если мешок не помог или пчёл слишком много, попробуйте другие безопасные методы:

Чесночная вода: замочите измельчённый чеснок и распылите по периметру окон.

замочите измельчённый чеснок и распылите по периметру окон. Кофейный запах или уксус: их резкий аромат не нравится пчёлам.

их резкий аромат не нравится пчёлам. Дым: лёгкое задымление (например, с помощью аромапалочки) создаёт у пчёл иллюзию опасности.

лёгкое задымление (например, с помощью аромапалочки) создаёт у пчёл иллюзию опасности. Корица: посыпьте в местах скопления — запах их отпугнёт.

посыпьте в местах скопления — запах их отпугнёт. Цедра цитрусовых: разложите корки лимона и апельсина в зоне, куда не хотите пускать насекомых.

А ещё - растения

Посадите у окон базилик, мяту, лимонник, эвкалипт или лаванду. Их запахи работают как натуральный щит от пчёл и при этом освежают воздух.

Главное — не вредите пчёлам. Если они не представляют опасности, лучше просто оставить их в покое. Они улетят, как только закончат свою работу.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.