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Больше никаких швов! Раскрыт гениальный способ замаскировать дырку на одежде

1:42
Недвижимость

Иногда одежда может порваться в самый неподходящий момент, когда под рукой нет ни иголки, ни нитки. Штопка в таких случаях может быть сложной задачей: трудно подобрать нитки в тон ткани, а даже при аккуратном шве ткань часто стягивается, портя внешний вид изделия.

Дырка
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дырка

Однако существует способ устранить дефект без иголки и ниток. Этот метод быстрый и эффективный, он поможет вернуть одежде первоначальный вид.

Для ремонта вам понадобятся:

  • Термонаклейки (клеевая "паутинка"), которые можно купить в магазинах для рукоделия.
  • Кусочек ткани, соответствующий цвету повреждённого участка.
  • Утюг.
  • Пергаментная бумага или тонкое полотенце.
  • Палочки для суши.

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте заплатку: отрежьте кусок термонаклейки, который будет немного больше размера дефекта.
  2. Разместите заплатку: положите кусочек ткани и термонаклейку между повреждённым участком одежды и другой стороной изделия.
  3. Прогладьте утюгом: нагрейте утюг до средней температуры (без пара) и прогладьте через пергаментную бумагу или тонкое полотенце.
  4. Аккуратно вдавите заплатку: используйте палочки для суши, чтобы равномерно распределить термонаклейку внутри разрыва и добиться ровного прилегания.
  5. Пройдитесь утюгом по краям: повторно прогладьте место ремонта через полотенце, уделяя особое внимание краям разрыва.

После выполнения этих шагов дефект будет полностью скрыт. Этот метод идеально подходит для ремонта брюк, верхней одежды и других предметов гардероба.

Уточнения

Дырка — уменьшительное от дыра, небольшое, часто неровное или неаккуратно проделанное отверстие.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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