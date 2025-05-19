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Вода в бочке больше не зацветёт: добавьте это копеечное средство — и никакого болота

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Недвижимость

Бочка — незаменимый элемент на любом дачном участке. Она помогает накапливать и сохранять дождевую воду, которая особенно важна для растений в засушливые сезоны.

Бачка для полива
Фото: commons.wikimedia.org by Benoit Rochon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бачка для полива

Однако при длительном хранении воды в бочке возникает проблема цветения. Вода зеленеет, а стенки ёмкости покрываются налётом. В результате бочка становится похожей на болото.

Чтобы этого избежать, необходимо добавлять в воду простое средство, которое найдётся в каждом доме. Речь идёт о марганцовке.

Достаточно добавить 2-3 кристаллика на 10 литров воды. Лучше использовать меньшее количество, чтобы не переборщить.

После этого бочку нужно накрыть крышкой. Это предотвратит цветение воды и сохранит её прозрачность. Также важно не допускать застоя воды и использовать её как можно чаще.

Уточнения

Бо́чка — сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать (в отличие от кадки) с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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