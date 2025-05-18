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Загнутые углы ковра больше не проблема: 7 способов вернуть его к жизни

4:02
Недвижимость

Найти идеальный ковер — задача не из легких. А если после покупки углы изделия не выравниваются, это может вызвать раздражение. Загнутые края не только опасны, но и портят внешний вид ковра, привлекая внимание домашних животных и бытовых приборов. Прежде чем возвращать товар в магазин, попробуйте эти способы, чтобы углы ковра лежали ровно.

Жёлтый интерьер
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жёлтый интерьер
  1. Выбирайте максимально ровный ковер. Если ковер имеет волны и складки, выпрямить его углы будет сложнее. Чтобы края легли ровно, лучше выбрать максимально плоский ковер. Если у вас плотный и скрученный ковер, аккуратно раскатайте его в обратном направлении. Оставьте его в таком положении на несколько часов или даже дней. За это время волокна ковра расслабятся, и углы станут более податливыми. Если есть возможность, переверните ковер лицевой стороной вниз и оставьте его в таком положении на несколько дней. Это поможет размягчить материал на обратной стороне ковра. Также можно вынести ковер на улицу и оставить на солнце на несколько часов. Тепло и влага помогут сделать волокна более эластичными, что уменьшит количество складок.
  2. "Обучите" углы правильному направлению. Если вам удалось немного выровнять ковер, но углы все еще загнуты, аккуратно отогните их руками, пока они не лягут ровно. Сложите углы под ковром и оставьте их в таком положении на сутки. Не перегибайте углы слишком сильно, чтобы не повредить волокна ковра.
  3. Используйте лед и тяжелые предметы. Кубики льда и тяжелые предметы, такие как книги, цветочные горшки или гантели, могут помочь разгладить углы ковра. Влага, образующаяся от таяния льда, расправляет волокна, а вес помогает их выровнять. Постелите на пол кусок пластика, чтобы защитить покрытие от влаги. Разложите кубики льда на углах ковра, дайте им растаять, затем накройте полиэтиленом и положите сверху тяжелый предмет. Оставьте на 48-72 часа, при необходимости повторите.
  4. Ручной отпариватель. Ручной отпариватель для одежды может стать отличным помощником в борьбе с заломами на ковре. Установите его на максимальную мощность и направьте струю пара на углы ковра, держа отпариватель на расстоянии 15 сантиметров. После этого положите на угол тяжелый предмет и оставьте на сутки. Защитите пол от влаги, постелив под ковер кусок полиэтилена.
  5. Паровой утюг. Паровой утюг также может помочь разгладить углы ковра, но будьте осторожны, чтобы не повредить материал. Прокладывайте между утюгом и ковром влажную хлопчатобумажную ткань или полотенце. Установите утюг на режим подачи пара и максимальной температуры, положите ткань на угол ковра и прижмите утюг примерно на 15 секунд. Повторяйте, пока угол не станет ровным. После этого прижмите угол чем-нибудь тяжелым, чтобы он окончательно выровнялся.
  6. Двусторонняя клейкая лента. Двусторонняя лента — простой и эффективный способ зафиксировать углы ковра. Отрежьте нужный кусок ленты и приклейте края ковра к полу. Убедитесь, что пол чистый и сухой, чтобы обеспечить хорошую адгезию. Однако учтите, что лента может оставить следы на полу, особенно на деревянных поверхностях. Если ковер приходится часто поднимать и опускать, лучше использовать застежку-липучку для ковров.
  7. В крайнем случае — шурупы. Если ковер постоянно создает опасность споткнуться и находится в оживленном месте или на лестнице, можно закрепить углы шурупами. Однако это крайняя мера, к которой стоит прибегать только в крайнем случае, пишет bien.hu.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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