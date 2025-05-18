Отодвиньте мебель: как одна стена меняет весь интерьер

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В любом интерьере важно уметь не только добавлять, но и убирать. Именно поэтому дизайнеры советует оставлять в спальне или гостиной одну пустую стену — без мебели, картин и декора. Звучит неожиданно? А зря.

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

Почему это работает

Когда все стены "заняты" — полками, рамками, тумбами и украшениями — пространство начинает визуально сжиматься. Такая комната:

выглядит захламлённой;

кажется тесной и перегруженной;

не даёт визуального отдыха глазам.

А вот одна свободная вертикальная поверхность даёт комнате дышать. Она создаёт ощущение лёгкости и простора, даже если площадь скромная.

Что значит "пустая"

Это не обязательно стена "в голом бетоне". Главное — отсутствие:

мебели;

активного декора;

ярких плакатов, пёстрых панно и визуального "шума".

Можно оставить светлую краску, нейтральные обои или спокойную фактуру — и ничего больше.

Если совсем пусто нельзя

Освободите хотя бы часть стены. Эффект тоже будет: пространство станет менее загруженным, а атмосфера — более гармоничной.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.





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