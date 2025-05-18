Отодвиньте мебель: как одна стена меняет весь интерьер

В любом интерьере важно уметь не только добавлять, но и убирать. Именно поэтому дизайнеры советует оставлять в спальне или гостиной одну пустую стену — без мебели, картин и декора. Звучит неожиданно? А зря.
Когда все стены "заняты" — полками, рамками, тумбами и украшениями — пространство начинает визуально сжиматься. Такая комната:
выглядит захламлённой;
кажется тесной и перегруженной;
не даёт визуального отдыха глазам.
А вот одна свободная вертикальная поверхность даёт комнате дышать. Она создаёт ощущение лёгкости и простора, даже если площадь скромная.
Это не обязательно стена "в голом бетоне". Главное — отсутствие:
мебели;
активного декора;
ярких плакатов, пёстрых панно и визуального "шума".
Можно оставить светлую краску, нейтральные обои или спокойную фактуру — и ничего больше.
Освободите хотя бы часть стены. Эффект тоже будет: пространство станет менее загруженным, а атмосфера — более гармоничной.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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