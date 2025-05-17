Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не верите? Простая фольга превращается в мощное оружие против насекомых
Мягкие, как облако, гибкие, как тень: какие особенности делают кошку "почти жидкостью"
Почему именно июль — лучший месяц для отпуска в 2025 году
Никита Кологривый удивил Анну Пересильд: звезда рассказала о поразительной трансформации актёра
Опросы больше не те: ИИ подменяет мнение человека
Неочевидные ошибки, из-за которых волосы становятся сухими
ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире
Казалось бы, всё хорошо — но кошка сторонится: причины могут быть неожиданными
Эти 5 ошибок могут незаметно сократить жизнь вашей кошке

Забудьте центр города! Эти районы Манчестера — спасение для первого покупателя

1:41
Недвижимость

Цены на жильё растут, как на дрожжах, и для тех, кто впервые хочет обзавестись собственным домом, Манчестер становится настоящей крепостью. Средняя стоимость недвижимости здесь уже перевалила за £282 000, и это только за последний год, по данным Rightmove.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Но всё ещё есть районы, где можно успеть "зайти" на рынок — и интерактивная карта от ReallyMoving может в этом помочь. Она позволяет подобрать жильё по бюджету и количеству спален, чтобы не тратить недели на поиск вслепую.

Где искать первое жильё

Если у вас бюджет в £150 000, вы можете позволить себе 92% однокомнатных квартир в Болтоне (BL3). А это, между прочим, один из самых доступных районов Манчестера, находящийся при этом совсем недалеко от центра города.

Для тех, кто ищет двухкомнатное жильё, расчётная сумма — £178 000. С такой суммой можно рассчитывать на 88% объектов в том же Болтоне, делая его лидером среди районов, куда сейчас устремились новички рынка.

Север спасает

Анализ ReallyMoving показывает: 8 из 10 самых доступных зон находятся на севере Манчестера. И это отличная новость — инфраструктура в этих районах улучшается, а транспортная доступность позволяет жить за пределами центра без потерь в комфорте.

Так что если вы в поиске первого дома — не спешите паниковать. Рынок ещё не закрыл все двери. Главное — знать, где стучать.

Уточнения

Ма́нчестер (англ. Manchester; /ˈmænɪstər, -ɛs-/) — город и метрополитенский район в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер. Более чем полумиллионный город имеет крупнейшую в регионе 2,8-миллионную агломерацию Большой Манчестер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии
Цветы и растения
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии Аудио 
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Авто
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Неочевидные ошибки, из-за которых волосы становятся сухими
ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире
Казалось бы, всё хорошо — но кошка сторонится: причины могут быть неожиданными
Эти 5 ошибок могут незаметно сократить жизнь вашей кошке
Единый билет на поезд и корабль стал новой главой в истории итальянского туризма
Когда устал, но хочется вкусного — вот курица, которую делают за 20 минут
Посадил и забыл: это растение само вытеснит сорняки и покроет землю ковром
Оштрафуют за вейп, накажут за шашки, камеры вычислят без ОСАГО — что готовит ПДД-2025
Незаметная привычка помогает отсрочить деменцию: открытие, которое нельзя игнорировать
Кухня СССР: основные блюда советского общества и общепита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.