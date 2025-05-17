Забудьте центр города! Эти районы Манчестера — спасение для первого покупателя

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на жильё растут, как на дрожжах, и для тех, кто впервые хочет обзавестись собственным домом, Манчестер становится настоящей крепостью. Средняя стоимость недвижимости здесь уже перевалила за £282 000, и это только за последний год, по данным Rightmove.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Но всё ещё есть районы, где можно успеть "зайти" на рынок — и интерактивная карта от ReallyMoving может в этом помочь. Она позволяет подобрать жильё по бюджету и количеству спален, чтобы не тратить недели на поиск вслепую.

Где искать первое жильё

Если у вас бюджет в £150 000, вы можете позволить себе 92% однокомнатных квартир в Болтоне (BL3). А это, между прочим, один из самых доступных районов Манчестера, находящийся при этом совсем недалеко от центра города.

Для тех, кто ищет двухкомнатное жильё, расчётная сумма — £178 000. С такой суммой можно рассчитывать на 88% объектов в том же Болтоне, делая его лидером среди районов, куда сейчас устремились новички рынка.

Север спасает

Анализ ReallyMoving показывает: 8 из 10 самых доступных зон находятся на севере Манчестера. И это отличная новость — инфраструктура в этих районах улучшается, а транспортная доступность позволяет жить за пределами центра без потерь в комфорте.

Так что если вы в поиске первого дома — не спешите паниковать. Рынок ещё не закрыл все двери. Главное — знать, где стучать.

Уточнения

Ма́нчестер (англ. Manchester; /ˈmæntʃɪstər, -tʃɛs-/) — город и метрополитенский район в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер. Более чем полумиллионный город имеет крупнейшую в регионе 2,8-миллионную агломерацию Большой Манчестер.



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