Не выбрасывайте её! Эта маленькая штука может победить плесень, пыль и хаос

Выбросить электрическую зубную щётку сразу после того, как она перестала работать — привычное дело. Но прежде чем отправить её в мусор, задумайтесь: она может ещё сослужить вам службу. Причём не по прямому назначению.
Как и любая техника, щётка требует правильной утилизации. Однако перед этим можно продлить ей "жизнь" в хозяйстве — и это окажется куда полезнее, чем кажется на первый взгляд.
Один из самых практичных лайфхаков — использование старой электрической щётки для чистки межплиточных швов. Там, где обычная щётка бессильна, бывшая зубная легко справится.
Даже если она уже не включается, щетинки отлично очищают затирку от грязи и налёта. А если мотор ещё работает — вы получаете почти ультразвуковую чистку без лишних затрат. Такой гаджет на Amazon стоит около 35 фунтов, а у вас уже есть аналог — бесплатно.
Зубная щётка может стать незаменимым помощником при уборке в труднодоступных местах:
Компактный размер и жёсткие щетинки делают её идеальным "оружием" в борьбе с въевшейся грязью.
Когда щётка окончательно выходит из строя, важно не просто выбросить её в мусорное ведро. Это электронное устройство, которое нужно сдавать на переработку, как и старые батарейки или лампочки.
Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.
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