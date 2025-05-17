Не выбрасывайте её! Эта маленькая штука может победить плесень, пыль и хаос

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбросить электрическую зубную щётку сразу после того, как она перестала работать — привычное дело. Но прежде чем отправить её в мусор, задумайтесь: она может ещё сослужить вам службу. Причём не по прямому назначению.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

Как и любая техника, щётка требует правильной утилизации. Однако перед этим можно продлить ей "жизнь" в хозяйстве — и это окажется куда полезнее, чем кажется на первый взгляд.

Чистим, где не справляется тряпка

Один из самых практичных лайфхаков — использование старой электрической щётки для чистки межплиточных швов. Там, где обычная щётка бессильна, бывшая зубная легко справится.

Даже если она уже не включается, щетинки отлично очищают затирку от грязи и налёта. А если мотор ещё работает — вы получаете почти ультразвуковую чистку без лишних затрат. Такой гаджет на Amazon стоит около 35 фунтов, а у вас уже есть аналог — бесплатно.

Убираем с умом

Зубная щётка может стать незаменимым помощником при уборке в труднодоступных местах:

клавиатура и вентиляционные решётки;

фурнитура в ванной и на кухне;

швы на обуви и подошвы кроссовок.

Компактный размер и жёсткие щетинки делают её идеальным "оружием" в борьбе с въевшейся грязью.

Утилизация: не выбрасывайте как попало

Когда щётка окончательно выходит из строя, важно не просто выбросить её в мусорное ведро. Это электронное устройство, которое нужно сдавать на переработку, как и старые батарейки или лампочки.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.