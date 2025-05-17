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Стирка при 40 градусах: опасная ошибка, которую совершают миллионы

2:31
Недвижимость

Стиральная машина — один из самых востребованных приборов в доме. Она экономит время, силы и позволяет поддерживать чистоту одежды без особых усилий. Большинство программ, предлагаемых современными моделями, варьируются от 30°C для деликатных тканей до 60°C и выше — для более прочных материалов. Однако практика показывает: далеко не все используют эти возможности правильно.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Чаще всего люди выбирают температуру 40°C, считая её золотой серединой между эффективной стиркой и бережным отношением к одежде. Но, как утверждают специалисты, эта привычка может сыграть злую шутку.

Что на самом деле происходит при стирке на 40°C

По мнению экспертов, 40 градусов недостаточно для полноценного уничтожения бактерий. Особенно это касается таких вещей, как нижнее бельё, полотенца, постельное бельё - предметы, которые контактируют с телом дольше всего и чаще всего накапливают патогены. По словам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), эффективная дезинфекция достигается только при температуре 60°C и выше.

Исследователь Энтони Хилтон из Университета Эштона отметил, что пренебрежение правильным температурным режимом может негативно сказаться на гигиенической безопасности в доме. Он подчеркнул: если цель — действительно обеззаразить вещи, температура должна быть выше стандартных 40 градусов. В противном случае вы просто освежаете ткань, не устраняя микробов.

Когда 60°C — это необходимость, а не опция

Стирка при высокой температуре необходима не только в случае загрязнённых вещей. Она критична, если в доме есть дети, пожилые люди или кто-то с ослабленным иммунитетом. В таких ситуациях важно уничтожить потенциально опасные микроорганизмы, которые могут вызывать инфекции.

Но есть нюанс: не вся ткань выдержит такую нагрузку. Синтетика, шерсть, шелк и другие деликатные материалы могут утратить форму, эластичность или просто испортиться. В этом случае стоит либо выбирать специализированные режимы, либо комбинировать более низкую температуру с мощными средствами — например, дезинфицирующими добавками или отбеливателями для цветных тканей, пишет newsbomb.gr.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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