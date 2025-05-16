5 модных фишек на кухне, из-за которых вашу квартиру не купят даже со скидкой

3:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хорошо продуманная кухня может повысить стоимость вашей недвижимости. Но есть и обратная сторона — решения, которые вместо добавления ценности только отталкивают покупателей.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кухня

Даже если интерьер кажется модным и современным, определённые материалы, формы и тренды способны буквально обесценить пространство.

1. Плитка на столешнице — красиво, но не продаётся

Плиточные столешницы часто выглядят эффектно, особенно на Pinterest, но на практике они снижают стоимость жилья. Согласно исследованию Zillow, такие кухни продаются на 0,9% дешевле. Почему? У потенциальных покупателей плитка вызывает ассоциации с устаревшим ремонтом, а перспектива чистить затирку — дополнительный минус.

Если хотите повысить ценность кухни, обратите внимание на каменные поверхности — кварц, оникс, мыльный камень. Они не только выглядят дорого, но и считаются более долговечными и гигиеничными.

2. Ламинат на всех поверхностях — это слишком

Да, современные ламинаты стали красивее и практичнее. Но восприятие у многих осталось прежним — "дёшево и ненадолго". Полностью ламинированная кухня, особенно с ламинатом и на полах, и на шкафах, и на столешницах, визуально обесценивает весь интерьер.

Хорошая альтернатива — дерево, бетон, акрил, которые воспринимаются как более качественные и современные материалы. Особенно для верхних фасадов и напольного покрытия.

3. Открытые полки — стильный хаос

Открытые полки на кухне — модное, но спорное решение. В реальной жизни они собирают пыль, жир и требуют постоянного ухода. А для покупателя — это знак того, что придётся либо убирать чаще, либо менять весь гарнитур.

Закрытые шкафы, особенно с внутренними органайзерами, воспринимаются как более практичные и опрятные. И, что важно, они делают кухню визуально аккуратнее.

4. Завтрак на проходе? Зона, которой никто не пользуется

Выдвижные "зоны для завтрака" на краю стола или острова часто остаются пустыми. Для многих покупателей это выглядит как неиспользуемая деталь, которая занимает место. По статистике, такие кухни продаются в среднем на 0,3% дешевле.

Зато кухонный остров с четкой функцией — рабочая зона, дополнительное хранение, варочная панель — наоборот, повышает интерес к объекту и может добавить до 0,5% к его стоимости.

5. Слишком "мраморно", слишком "пёстро"

Гранит с активным узором, пёстрая мебель, модная когда-то плитка "метро" — всё это сегодня выглядит устаревшим. Особенно если узор на камне слишком яркий, с большими вкраплениями и контрастом. Такое решение может "утяжелить" интерьер и сделать кухню визуально неопрятной.

Сегодня в тренде спокойные оттенки, ровные текстуры, однородные напольные покрытия. Они визуально расширяют пространство, добавляют гармонии и лучше воспринимаются потенциальными покупателями.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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