Почему карандаши делают шестиугольными? История формы, которую мы держим в руках с детства

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Вы точно держали в руках обычный деревянный карандаш. Возможно, даже грызли его конец от скуки или волнения. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему он именно шестиугольный?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тестирование в школе

На первый взгляд — странный выбор. Ведь есть и круглые, и треугольные, и даже плоские "плотницкие" карандаши. Но именно шестиугольная форма стала своего рода мировым стандартом. Рассказываем, почему.

От круглых к угловатым: как всё начиналось

Первые карандаши, появившиеся до бума графита, часто были… круглыми. Они изготавливались вручную — сначала из свинца, позже из дерева с графитовым стержнем. О каких-либо стандартах тогда не было и речи.

Ситуация изменилась в XIX веке, когда американский предприниматель Джозеф Диксон запустил массовое производство карандашей. Вместе с фабриками пришла и оптимизация — и именно она определила форму будущих карандашей.

Шестиугольник — это выгодно

По словам Чарльза Берольцгеймера из компании California Cedar Products, всё дело в эффективности распила древесины. Из одной деревянной доски можно изготовить девять шестиугольных карандашей, но только восемь круглых. Один карандаш на каждую доску — это уже экономия на масштабе, меньше отходов, меньше затрат.

Карандаши плотников — прямоугольные — даже более эффективны по использованию древесины, но они плохо работают с обычными точилками, заточенными под круглый или шестигранный корпус.

Не только экономия: практичные плюсы

У шестиугольника есть и другие, не менее важные преимущества:

Не скатывается со стола. В отличие от круглого карандаша, шестигранный остаётся лежать на месте.

Удобнее держать. Форма помогает правильно захватывать карандаш, особенно детям, и снижает утомление руки при письме.

Универсальная заточка. Стандартные точилки отлично справляются с шестиугольными карандашами.

Что важнее — экономия или комфорт?

Скорее всего, экономическая выгода была ключевой. Но получилось так, что шестиугольная форма одновременно и дёшево производится, и удобна в использовании. И в этом — идеальное совпадение интересов производителей и пользователей.

Так что, в следующий раз, когда возьмёте в руки карандаш, вспомните: он такой не просто так. За простой формой скрывается почти два века инженерной логики и здравого смысла.

Уточнения

Каранда́ш — инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и тому подобного), применяемый для письма, рисования, черчения, маркировки, разметки (в строительстве и на производстве), а также в косметических и других похожих целях.



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