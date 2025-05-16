Земля не для людей: зачем массово сносят дачи в Казахстане

3:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, если человек прописался на даче, живёт там круглый год, платит за свет, воду и даже получает помощь от государства — значит, это его дом. Но не в Казахстане. Здесь дача — это по-прежнему "временное жильё". А теперь ещё и с лимитом: не больше 50 квадратных метров.

Новый норматив — старая логика

С июня 2024 года в Казахстане вступило в силу правило: дачный дом не должен превышать 50 "квадратов". Ни 51, ни 60 — строго 50. Формальная причина — забота о безопасности. Мол, в дачных домах часто живут круглый год, но условия там не для зимы: трубы замерзают, проводка не выдерживает, пожарная опасность повышена. Поэтому — никаких больших домов. Лучше маленький, неудобный, но зато безопасный.

Парадокс только в том, что внятного объяснения, почему именно 50 метров — безопасно, а, скажем, 70 — уже угроза, в официальных ответах нет. Просто правило. И всё.

Жить можно, но это не жильё

Комитет по делам строительства и ЖКХ чётко дал понять: дачный дом — это временное сооружение. Он не подпадает под понятие "жилья", а значит, и Конституционное право на достойные условия жизни тут не действует. Формально — это не дом, а хозпостройка для ухода за грядками и кустарниками.

Люди в таких домах живут, заводят семьи, платят налоги. Но юридически — они будто бы всё ещё просто копают морковку по весне. Такой вот ботанический подход к жилищной политике.

Когда квадратные метры мешают застройщикам

И вот тут становится особенно интересно. Ведь многие дачные массивы находятся в привлекательных для застройки пригородных зонах. Там, где скоро появятся многоэтажки, школы и торговые центры.

А значит — мешают те, кто успел обжить свои "времянки". Потому что если человек построил полноценный тёплый дом, то при изъятии земли под нужды города ему придётся платить компенсацию — по рыночной цене. Это долго, дорого и через суд. А если строить такие дома запретить — и платить ничего не нужно. Нет дома — нет проблемы.

Так в Павлодаре уже начали сносить дачные участки рядом со строящимся микрорайоном. В Астане под предлогом строительства линии электропередачи изымаются участки в садоводческом товариществе. А потом — вероятно — на их месте появятся жилые кварталы.

Сколько стоит ваша "времянка"

Если вы успели построить и зарегистрировать дом до 2024 года — считайте, повезло. Он признан, и его могут оценить по закону. А вот новые дома уже под запретом. Чтобы построить дачу, теперь нужно получить эскизное согласование в акимате. И если в проекте — больше 50 квадратов, можете даже не пытаться.

Даже старые дома рискуют оказаться вне закона, если не оформлены. В ЦОНе могут сказать: "Извините, но по новым нормам это уже не жилое помещение, а сарай. И оценка будет соответствующая".

Притворяться проще

Люди годами живут в этих домах. Но официально — это временно. Потому что признание их жилья равнозначно признанию прав. А это уже — дороги, школы, канализация, компенсации. А значит, и обязанности государства. Так что проще сделать вид, что это просто огородный сезон, который длится годами.

По оценкам, в таких "времянках" живут более 160 тысяч человек. И это — их единственное жильё, пишет газета "Караван".

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .



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