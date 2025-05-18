Пять ошибок, которые разрушат ваш ремонт, даже если он идеален

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда одна мелочь перечеркивает весь ремонт. Ошибки, которые допускают на этапе работ, кажутся незначительными — но исправить их потом сложно, дорого и обидно. Ниже — шесть промахов, которые лучше не допускать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Кондиционер? Уже поздно

Если стены уже отделаны, а сплит-систему не установили — момент упущен. Для монтажа кондиционера нужно штробить стену под электропровод, прокладывать трассу и организовать слив. Если ремонт завершён, всё это придётся делать через громоздкие кабель-каналы и с капающей трубкой за окном. А в новостройках такой способ ещё и может быть запрещён.

Двери не разминулись

Проёмы расположены рядом, двери открываются навстречу друг другу — и каждый раз сталкиваются. В коридоре теснота усиливает проблему. Проверить это можно было ещё на этапе планирования: даже простая программа для 3D-планировки покажет траектории открывания и предупредит столкновения.

Свет и розетки на балконе — забыли?

Балкон часто остаётся без электрики — якобы он и не нужен. Но со временем захочется включить там свет, зарядить гаджет или пылесос. Чтобы не тянуть потом кабели по всей квартире, лучше заранее предусмотреть хотя бы одну розетку и лампу.

Розетки "не там"

Много розеток — ещё не значит удобно. Часто их размещают вслепую, без понимания, где будет мебель. В итоге половина точек оказывается за тумбами и шкафами. Если уже поздно, попробуйте переосмыслить обстановку — иногда достаточно переставить пару предметов, чтобы "включить" розетки в работу.

Бойлер? А зачем?

Так думают многие до первых летних отключений воды. А когда отключение приходит — искать место для бойлера приходится в спешке. Подключение, мощность, габариты — всё нужно решать быстро. Лучше заранее продумать его установку, даже если кажется, что он не пригодится.

Выключатели не на месте

Включать свет рукой, которой открываешь дверь, — удобно. Но если выключатель оказался со стороны петель, то каждый раз придётся тянуться за ручку. Устранить это можно только переносом точки — а это штробление и пыль. Не ленитесь заранее рисовать схему электрики.

Шум сверху, сбоку и снизу

Шумоизоляцию часто игнорируют — пока не появятся соседи с лаем, топотом или вечеринками. Не нужно обшивать всю квартиру: достаточно изолировать стены, прилегающие к шумным зонам соседей. А ещё - уложить пробковую подложку под ламинат и маты под потолок. Это поможет хотя бы частично сохранить тишину.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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