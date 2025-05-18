Не повторяйте эти ошибки при выборе смесителя — дорого обходятся
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Кажется, выбрать смеситель — дело плёвое. Но стоит зайти в магазин, и глаза разбегаются: модели, формы, материалы, способы установки… Как не растеряться?
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Кран в ванной
Начните с назначения
Смесители бывают:
- Для ванны — с коротким изливом и душевым шлангом.
- Для раковины — монтируются на тумбу или полку.
- Для душа — с длинным шлангом или тропическим душем.
- С поворотным изливом — удобно для совмещённых ванны и раковины.
Монтаж — скрытый или наружный
- Настенный — чаще для душа и ванны.
- Накладной — устанавливается на бортик ванны или раковины.
- Для скрытого монтажа потребуется ниша в стене — красиво, но сложно в ремонте.
Как управлять водой
- Однорычажные — удобно и просто.
- Двухвентильные — проверенная классика.
- Бесконтактные — срабатывают по движению, экономят воду.
- С термостатом — держат заданную температуру.
Материалы: что внутри — важно
- Нержавейка — недорогая и прочная.
- Силумин — дёшево, но не долговечно.
- Латунь и бронза — дорого, зато на годы.
- Керамика — красиво, но хрупко.
Не забывайте про излив
Чем он длиннее — тем универсальнее. Для одновременного использования с раковиной нужен излив от 30 см.
Как переключать "душ-кран"
- Поворотный — простой, но требует замены прокладок.
- Картриджный — долговечный, но неремонтопригодный.
- Шаровый — надёжный, но дорогой.
Резюме: как не ошибиться
- Ищите однорычажные модели из нержавейки — оптимум по цене и качеству.
- Не переплачивайте за функции, которые вам не нужны.
- Обратите внимание на наличие аэратора — экономия воды без потери напора.
- И главное — бренд и гарантия. Лучше взять простую, но надёжную модель, чем дешевую "одноразку".
Уточнения
Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.
Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру