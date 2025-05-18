Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего пара секунд — и ты чувствуешь каждую мышцу: один рывок заменит весь тренажёрный зал
Курица в апельсиновом соусе: когда хочется, чтобы получилось вкусно, быстро и без заморочек
Спасение для одиноких: как Степан Меньщиков собирается наладить личную жизнь Бузовой и Киркорова
Он сошел с ума: использование ИИ ставит под угрозу существование человечества
Забудьте про СТО — 100 лет назад смена масла была личным испытанием каждого автовладельца
Захватчица с лицом ангела: цветок, который оккупирует клумбу и ещё благодарит за это
Собаки и боль: как порода влияет на восприимчивость к физическому дискомфорту
Такая тыква точно может стать каретой — вот как вырастить сказочный урожай
Скрипит и дует: как спасти пластиковую дверь без вызова мастера

Не повторяйте эти ошибки при выборе смесителя — дорого обходятся

2:00
Недвижимость

Кажется, выбрать смеситель — дело плёвое. Но стоит зайти в магазин, и глаза разбегаются: модели, формы, материалы, способы установки… Как не растеряться?

Кран в ванной
Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кран в ванной

Начните с назначения

Смесители бывают:

  • Для ванны — с коротким изливом и душевым шлангом.
  • Для раковины — монтируются на тумбу или полку.
  • Для душа — с длинным шлангом или тропическим душем.
  • С поворотным изливом — удобно для совмещённых ванны и раковины.

Монтаж — скрытый или наружный

  • Настенный — чаще для душа и ванны.
  • Накладной — устанавливается на бортик ванны или раковины.
  • Для скрытого монтажа потребуется ниша в стене — красиво, но сложно в ремонте.

Как управлять водой

  • Однорычажные — удобно и просто.
  • Двухвентильные — проверенная классика.
  • Бесконтактные — срабатывают по движению, экономят воду.
  • С термостатом — держат заданную температуру.

Материалы: что внутри — важно

  • Нержавейка — недорогая и прочная.
  • Силумин — дёшево, но не долговечно.
  • Латунь и бронза — дорого, зато на годы.
  • Керамика — красиво, но хрупко.

Не забывайте про излив

Чем он длиннее — тем универсальнее. Для одновременного использования с раковиной нужен излив от 30 см.

Как переключать "душ-кран"

  • Поворотный — простой, но требует замены прокладок.
  • Картриджный — долговечный, но неремонтопригодный.
  • Шаровый — надёжный, но дорогой.

Резюме: как не ошибиться

  • Ищите однорычажные модели из нержавейки — оптимум по цене и качеству.
  • Не переплачивайте за функции, которые вам не нужны.
  • Обратите внимание на наличие аэратора — экономия воды без потери напора.
  • И главное — бренд и гарантия. Лучше взять простую, но надёжную модель, чем дешевую "одноразку".

Уточнения

Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей
Недвижимость
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром
Тот случай, когда десерт полезнее, чем завтрак: этот торт уходит со стола первым.
Смешали это с навозом — и клубни начали расти как на дрожжах
Не повторяйте эти ошибки при выборе смесителя — дорого обходятся
Из-за этих мелочей сельдерей часто не растет — исправьте и получите суперурожай
Когда дыхание кошки становится кошмаром: что может скрываться за неприятным запахом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.