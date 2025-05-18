Секрет ровного шва: чем склеить линолеум, чтобы его не было видно

Несмотря на обилие новых напольных покрытий, линолеум по-прежнему на пике популярности. Он практичен, недорог и отлично выглядит. Главное — правильно уложить его и скрыть стыки. Именно соединение полос вызывает у многих затруднения. Давайте разберемся, как склеить линолеум в домашних условиях, чтобы шов получился прочным и почти незаметным.
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Линолеум
Какой линолеум у вас
Перед выбором метода соединения важно понять, с каким именно материалом вы работаете.
По составу:
Мармолеум — натуральный, из воска, смол и древесной муки. Гибкий, но прочный.
ПВХ-линолеум — синтетический, может быть однородным (гомогенным) или многослойным (гетерогенным). Всегда с защитным слоем.
По назначению:
Бытовой — для спален и гостиных, мягкий, служит около 10 лет.
Полукоммерческий — прочнее, подходит для коридоров и кухонь, выдержит до 15 лет.
Коммерческий — для офисов и магазинов, служит больше 25 лет, очень плотный.
Подготовка — полдела
Перед стыковкой важно подготовить основание и материал:
Основание должно быть идеально ровным и чистым.
Влажность недопустима, всё должно быть сухо.
Линолеуму дайте "отлежаться" в помещении минимум сутки.
Три проверенных способа склейки
Скотч или клей. Самый простой метод — использовать двусторонний скотч или клей, которым вы укладывали покрытие. Подходит для небольших помещений.
Стяжка порожком. Если линолеум плохо клеится (например, на войлочной основе), используют декоративный порожек. Он накрывает шов и фиксируется сверху.
Холодная сварка. Специальный клей буквально "расплавляет" края линолеума, делая шов цельным. Подходит даже для сложных форм — волнистых или округлых линий.
Горячая сварка — для профи. Применяется для плотного коммерческого линолеума. Нужен термофен и полимерный жгут в цвет покрытия. Шов получается монолитным, но работать с таким инструментом непросто.
Главное — не спешить
Каждый метод хорош для своего случая. Выбирайте в зависимости от помещения, нагрузки и материала. Грамотно склеенные швы прослужат вам долгие годы — и никто не заметит, где они.
Уточнения
Лино́леум (лат. linum - лён, полотно + oleum - масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.