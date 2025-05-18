Распылите и забудьте: краска больше не слезает с пластика — вот в чём секрет

Многие сталкивались с тем, что покраска пластика — задача не из лёгких. Краска может ложиться неровно, скатываться или вовсе не держаться. Проще купить нужную вещь подходящего цвета. Но что делать, если такой возможности нет?
Вот подробное руководство, как покрасить пластик своими руками — качественно и надолго.
Пластиковые поверхности почти всегда гладкие, а краска лучше всего цепляется за шероховатую основу. Поэтому на пластике красящий слой держится плохо — он буквально сползает. Это не значит, что красить нельзя, просто поверхность нужно правильно подготовить.
Важно: полиэтилен (PETE, LDPE), полистирол (PS) и поликарбонат не поддаются окрашиванию даже после подготовки.
Ищите на упаковке пометку "для пластика" — такие краски адаптированы под особенности материала. Они могут быть:
Для наружных работ подойдут составы на основе спирта или эфира. Также можно использовать аэрозольные краски или наносить вручную кистью — у каждого способа свои особенности.
Грунтовка (или праймер) усиливает сцепление краски с поверхностью. Лучше всего использовать праймер и краску одной марки — это гарантирует совместимость.
Пошаговая инструкция:
Для этого способа подойдёт:
Красить пластик — возможно. Главное — не игнорировать подготовку и использовать подходящие материалы. Следуя инструкции, вы добьётесь аккуратного и долговечного результата.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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