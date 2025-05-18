Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мяукает не просто так: пушистый сигнал, который мы игнорируем
Секрет раскрыт: диетолог объяснила, какой йогурт полезнее — 0% или 2%
Земля хранит свою самую страшную тайну на глубине, куда почти никто не заглядывал
Как обогреть дачный домик в холодный май
Пирог с подгоревшими яблоками: как Высоцкая превратила смех в рецепт успеха
Дальневосточные крабы: какие изменения ждут отрасль
Эти тренировки защитят женщин от страха: врачи рассказали о профилактике рака груди
Маленькие, да удаленькие: как приручить брюссельскую капусту и вырастить шикарный урожай
Диана Арбенина раскрывает тайные предпочтения: мужчины какого типажа способны пленить её сердце?

Распылите и забудьте: краска больше не слезает с пластика — вот в чём секрет

3:06
Недвижимость

Многие сталкивались с тем, что покраска пластика — задача не из лёгких. Краска может ложиться неровно, скатываться или вовсе не держаться. Проще купить нужную вещь подходящего цвета. Но что делать, если такой возможности нет?

Краска
Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Краска

Вот подробное руководство, как покрасить пластик своими руками — качественно и надолго.

Почему краска не держится на пластике

Пластиковые поверхности почти всегда гладкие, а краска лучше всего цепляется за шероховатую основу. Поэтому на пластике красящий слой держится плохо — он буквально сползает. Это не значит, что красить нельзя, просто поверхность нужно правильно подготовить.

Важно: полиэтилен (PETE, LDPE), полистирол (PS) и поликарбонат не поддаются окрашиванию даже после подготовки.

Как выбрать краску для пластика

Ищите на упаковке пометку "для пластика" — такие краски адаптированы под особенности материала. Они могут быть:

  • Акриловыми (АК) — универсальные и без запаха.
  • Эпоксидными (ЭП) — более стойкие.
  • Водно-дисперсионными (ВД) — отлично подходят для помещений, быстро сохнут, без запаха.

Для наружных работ подойдут составы на основе спирта или эфира. Также можно использовать аэрозольные краски или наносить вручную кистью — у каждого способа свои особенности.

Не забывайте о грунтовке

Грунтовка (или праймер) усиливает сцепление краски с поверхностью. Лучше всего использовать праймер и краску одной марки — это гарантирует совместимость.

Подготовка пластика к покраске

Пошаговая инструкция:

  • Вымойте поверхность, очистите от грязи и пыли.
  • Высушите насухо.
  • Зашкурьте наждачной бумагой (мелкой).
  • Обезжирьте спиртом (предварительно протестируйте средство).
  • Заклейте малярным скотчем те участки, которые не нужно красить.
  • Нанесите грунтовку в 1-2 слоя, каждый из которых должен высохнуть.
  • Зашпаклюйте дефекты, если предмет старый. После высыхания — зашкурьте, обезжирьте и загрунтуйте снова.

Как красить баллончиком

  • Встряхните аэрозоль.
  • Держите баллон на расстоянии 30-40 см.
  • Распыляйте круговыми движениями.
  • Каждый слой тщательно сушите.
  • После финального слоя оставьте изделие на сутки.
  • При необходимости — нанесите защитный лак.

Как красить кистью

Для этого способа подойдёт:

  • Акрил — используйте мягкие кисти (таклон, колонок).
  • Эмали — подойдут жёсткие щетинные.
  • Слои получаются толще, возможны наплывы. Главное — аккуратность и правильный выбор кисти, без осыпающейся щетины.

Напоследок

Красить пластик — возможно. Главное — не игнорировать подготовку и использовать подходящие материалы. Следуя инструкции, вы добьётесь аккуратного и долговечного результата.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире
Авиация
ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире Аудио 
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф
Авто
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Дальневосточные крабы: какие изменения ждут отрасль
Распылите и забудьте: краска больше не слезает с пластика — вот в чём секрет
Эти тренировки защитят женщин от страха: врачи рассказали о профилактике рака груди
Маленькие, да удаленькие: как приручить брюссельскую капусту и вырастить шикарный урожай
Диана Арбенина раскрывает тайные предпочтения: мужчины какого типажа способны пленить её сердце?
Тенденция безналичных расчётов: как страны Евросоюза ограничивают наличные платежи
Без сахара, но с сюрпризом: какие надписи на упаковках обманывают чаще всего
Летние прогулки с собакой могут закончиться трагично: вот что нужно знать заранее
Мёд или сахар: разоблачаем сладкую правду — что полезнее для здоровья
Как уличный фонарь может убить вашу машину: 7 причин, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.