Распылите и забудьте: краска больше не слезает с пластика — вот в чём секрет

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие сталкивались с тем, что покраска пластика — задача не из лёгких. Краска может ложиться неровно, скатываться или вовсе не держаться. Проще купить нужную вещь подходящего цвета. Но что делать, если такой возможности нет?

Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краска

Вот подробное руководство, как покрасить пластик своими руками — качественно и надолго.

Почему краска не держится на пластике

Пластиковые поверхности почти всегда гладкие, а краска лучше всего цепляется за шероховатую основу. Поэтому на пластике красящий слой держится плохо — он буквально сползает. Это не значит, что красить нельзя, просто поверхность нужно правильно подготовить.

Важно: полиэтилен (PETE, LDPE), полистирол (PS) и поликарбонат не поддаются окрашиванию даже после подготовки.

Как выбрать краску для пластика

Ищите на упаковке пометку "для пластика" — такие краски адаптированы под особенности материала. Они могут быть:

Акриловыми (АК) — универсальные и без запаха.

Эпоксидными (ЭП) — более стойкие.

Водно-дисперсионными (ВД) — отлично подходят для помещений, быстро сохнут, без запаха.

Для наружных работ подойдут составы на основе спирта или эфира. Также можно использовать аэрозольные краски или наносить вручную кистью — у каждого способа свои особенности.

Не забывайте о грунтовке

Грунтовка (или праймер) усиливает сцепление краски с поверхностью. Лучше всего использовать праймер и краску одной марки — это гарантирует совместимость.

Подготовка пластика к покраске

Пошаговая инструкция:

Вымойте поверхность, очистите от грязи и пыли.

Высушите насухо.

Зашкурьте наждачной бумагой (мелкой).

Обезжирьте спиртом (предварительно протестируйте средство).

Заклейте малярным скотчем те участки, которые не нужно красить.

Нанесите грунтовку в 1-2 слоя, каждый из которых должен высохнуть.

Зашпаклюйте дефекты, если предмет старый. После высыхания — зашкурьте, обезжирьте и загрунтуйте снова.

Как красить баллончиком

Встряхните аэрозоль.

Держите баллон на расстоянии 30-40 см.

Распыляйте круговыми движениями.

Каждый слой тщательно сушите.

После финального слоя оставьте изделие на сутки.

При необходимости — нанесите защитный лак.

Как красить кистью

Для этого способа подойдёт:

Акрил — используйте мягкие кисти (таклон, колонок).

Эмали — подойдут жёсткие щетинные.

Слои получаются толще, возможны наплывы. Главное — аккуратность и правильный выбор кисти, без осыпающейся щетины.

Напоследок

Красить пластик — возможно. Главное — не игнорировать подготовку и использовать подходящие материалы. Следуя инструкции, вы добьётесь аккуратного и долговечного результата.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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