Вот какой свет разрушает нервную систему — уберите его из дома

Вы когда-нибудь замечали, как сильно может меняться настроение из-за света? Кажется, всего лишь включили лампу — а уже чувствуете себя бодрее или, наоборот, раздражает всё вокруг.
Секрет кроется в гормоне серотонине — его называют гормоном радости и бодрости. Он вырабатывается под действием солнечного света. А когда его не хватает, особенно в пасмурные дни, появляется усталость, апатия, и хочется спать.
Но обычные лампы не решают проблему. Заменить солнечный свет способны лишь особые светильники — те, что имитируют дневное освещение. Именно они помогают телу и разуму оставаться в тонусе.
Чтобы свет был комфортным, выбирайте лампы и ленты с высоким индексом цветопередачи. Такой свет не искажает цвета, сохраняет баланс между светом и тенью, и не напрягает зрение. Чем ближе свет к естественному — тем уютнее ощущается пространство.
Даже малозаметное мерцание вызывает напряжение в глазах и мозге. Оно накапливается и становится причиной стресса. Поэтому выбирайте светильники с низким коэффициентом пульсации — они создают более спокойную атмосферу.
Как солнце равномерно освещает всё вокруг, не ослепляя нас напрямую, так и скрытая подсветка в интерьере делает свет мягким и рассеянным.
Ленты за карнизами и вдоль плинтуса дают ощущение, будто свет идет прямо от стен. Это снижает нагрузку на глаза и расслабляет нервную систему.
Свет продолжает влиять на нас сегодня — просто не всегда мы это замечаем. Подбирайте освещение в зависимости от времени года. Осенью и зимой расслабляющий свет лучше включать раньше, чтобы плавно перестроить организм на вечерний лад.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.