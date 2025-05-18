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Вот какой свет разрушает нервную систему — уберите его из дома

2:50
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, как сильно может меняться настроение из-за света? Кажется, всего лишь включили лампу — а уже чувствуете себя бодрее или, наоборот, раздражает всё вокруг.

Оранжевые абажуры
Фото: commons.wikimedia.org by Piotrus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оранжевые абажуры

Свет — главный помощник хорошего самочувствия

Секрет кроется в гормоне серотонине — его называют гормоном радости и бодрости. Он вырабатывается под действием солнечного света. А когда его не хватает, особенно в пасмурные дни, появляется усталость, апатия, и хочется спать.

Но обычные лампы не решают проблему. Заменить солнечный свет способны лишь особые светильники — те, что имитируют дневное освещение. Именно они помогают телу и разуму оставаться в тонусе.

Цвет — как видит глаз, так чувствует мозг

Чтобы свет был комфортным, выбирайте лампы и ленты с высоким индексом цветопередачи. Такой свет не искажает цвета, сохраняет баланс между светом и тенью, и не напрягает зрение. Чем ближе свет к естественному — тем уютнее ощущается пространство.

Мерцание — невидимый раздражитель

Даже малозаметное мерцание вызывает напряжение в глазах и мозге. Оно накапливается и становится причиной стресса. Поэтому выбирайте светильники с низким коэффициентом пульсации — они создают более спокойную атмосферу.

Скрытый свет — естественность дома

Как солнце равномерно освещает всё вокруг, не ослепляя нас напрямую, так и скрытая подсветка в интерьере делает свет мягким и рассеянным.

Ленты за карнизами и вдоль плинтуса дают ощущение, будто свет идет прямо от стен. Это снижает нагрузку на глаза и расслабляет нервную систему.

Свет в ритме природы

Свет продолжает влиять на нас сегодня — просто не всегда мы это замечаем. Подбирайте освещение в зависимости от времени года. Осенью и зимой расслабляющий свет лучше включать раньше, чтобы плавно перестроить организм на вечерний лад.

Какую температуру света выбрать

  • Для активной деятельности подойдёт нейтральный белый (от 3200 до 4500 К). Он напоминает о солнечном свете в первой половине дня, заряжает энергией и помогает сосредоточиться.
  • Для гардеробной и зоны у зеркала нужен такой же нейтральный свет с высокой цветопередачей — он не искажает внешний вид одежды или макияжа.
  • Для кухни и обеденной зоны выбирайте тёплый свет (2500-3000 К). Он делает еду аппетитнее на вид и помогает настроиться на спокойный, уютный приём пищи.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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