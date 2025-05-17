Москва меняет правила игры: массовые новостройки уходят в прошлое — почему так происходит

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве начала действовать новая модель жилищного строительства, при которой практически не возводятся массовые новостройки в пределах МКАД, а приоритет отдаётся комфорт- и бизнес-классу. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнёв.

Фото: commons.wikimedia.org by Станислав Соломахин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новостройка. - panoramio

По его словам, Москва долго двигалась к этой модели, постепенно отказываясь от строительства бюджетного жилья. Стандартные новостройки постепенно перемещались всё дальше от центра, и сейчас их строительство внутри МКАД почти прекратилось.

Жильё, которое ранее относилось к комфорт-классу, теперь по своим характеристикам и цене соответствует бизнес-классу десятилетней давности, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

"Те, кому не по карману вчерашний бизнес (или нынешний комфорт), могут сейчас покупать новостройки в Новой Москве или Московской области. Это новая реальность", — заметил Селезнёв.

Кроме того, есть ещё вторичный фонд, но его стоимость продолжает расти, что делает его менее доступным при текущих ставках по ипотеке, добавил эксперт.

Селезнёв предположил, что со временем рынок вернётся к более сбалансированной модели, и старые дома, включая типовые "панельки", снова станут востребованными.

В первом квартале 2025 года в Москве не было запущено ни одного нового проекта в массовом сегменте. Застройщики откладывают начало новых объектов из-за высоких процентных ставок и ожидания снижения ключевой ставки.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



«Новая Москва» (также «Большая Москва», ТиНАО — аббр. от Троицкого и Новомосковского административных округов) — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города.



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