Домашнее моющее средство для посудомоечной машины: просто, дёшево и безопасно

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оказались без таблеток для посудомойки в самый неподходящий момент? Не беда. Всё необходимое для экстренного (и не только!) решения уже есть у вас на кухне. С помощью простых ингредиентов вы сможете приготовить безопасное и эффективное моющее средство, контролируя состав и экономя деньги.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Что вам понадобится

Оборудование

Мерные ложки и чашки.

Миска для смешивания.

Деревянная ложка.

Герметичный контейнер.

Формочки для льда или силиконовые ячейки (если делаете таблетки).

Ингредиенты для порошка

1 стакан кальцинированной соды.

1 стакан буры.

1/2 стакана лимонной кислоты.

1/2 стакана крупной (кошерной) соли.

Как приготовить порошок

Смешайте все сухие компоненты в миске.

Тщательно перемешайте деревянной ложкой.

Переложите в герметичную ёмкость и подпишите.

Используйте 1-2 ст. ложки на одну мойку.

Совет: если смесь затвердела — размешайте, но при образовании комков лучше её выбросить.

Как сделать таблетки

1 стакан кальцинированной соды

1 стакан буры

1/2 стакана соли

3/4 стакана лимонного сока

Разложите по силиконовым формочкам по 1 ст. ложке. Оставьте на 24 часа до полного высыхания. Переложите таблетки в банку с крышкой и подписью.

Важно: используйте формочки размером с дозатор вашей посудомойки.

Как использовать

Порошок: 1-2 ст. ложки в отсек перед мойкой.

1-2 ст. ложки в отсек перед мойкой. Таблетка: 1 штука в отсек перед стартом цикла.

Полезные советы

Не делайте запас больше, чем на 3 чашки — без добавок смесь может слеживаться.

Делайте только то количество, которое успеете использовать за пару месяцев.

Берегите деликатные предметы — антикварную посуду, серебро лучше мыть вручную.

Не ополаскивайте посуду заранее — просто соскребите остатки еды.

Домашнее моющее средство — это не только альтернатива "на случай форс-мажора", но и отличный способ сэкономить, уменьшить количество химии в быту и взять контроль над тем, что попадает на вашу посуду.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.



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