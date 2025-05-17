Домашнее моющее средство для посудомоечной машины: просто, дёшево и безопасно

Оказались без таблеток для посудомойки в самый неподходящий момент? Не беда. Всё необходимое для экстренного (и не только!) решения уже есть у вас на кухне. С помощью простых ингредиентов вы сможете приготовить безопасное и эффективное моющее средство, контролируя состав и экономя деньги.
Совет: если смесь затвердела — размешайте, но при образовании комков лучше её выбросить.
Разложите по силиконовым формочкам по 1 ст. ложке. Оставьте на 24 часа до полного высыхания. Переложите таблетки в банку с крышкой и подписью.
Важно: используйте формочки размером с дозатор вашей посудомойки.
Домашнее моющее средство — это не только альтернатива "на случай форс-мажора", но и отличный способ сэкономить, уменьшить количество химии в быту и взять контроль над тем, что попадает на вашу посуду.
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.
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