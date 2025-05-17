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Домашнее моющее средство для посудомоечной машины: просто, дёшево и безопасно

2:23
Недвижимость

Оказались без таблеток для посудомойки в самый неподходящий момент? Не беда. Всё необходимое для экстренного (и не только!) решения уже есть у вас на кухне. С помощью простых ингредиентов вы сможете приготовить безопасное и эффективное моющее средство, контролируя состав и экономя деньги.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Что вам понадобится

Оборудование

  • Мерные ложки и чашки.
  • Миска для смешивания.
  • Деревянная ложка.
  • Герметичный контейнер.
  • Формочки для льда или силиконовые ячейки (если делаете таблетки).

Ингредиенты для порошка

  • 1 стакан кальцинированной соды.
  • 1 стакан буры.
  • 1/2 стакана лимонной кислоты.
  • 1/2 стакана крупной (кошерной) соли.

Как приготовить порошок

  • Смешайте все сухие компоненты в миске.
  • Тщательно перемешайте деревянной ложкой.
  • Переложите в герметичную ёмкость и подпишите.
  • Используйте 1-2 ст. ложки на одну мойку.

Совет: если смесь затвердела — размешайте, но при образовании комков лучше её выбросить.

Как сделать таблетки

  • 1 стакан кальцинированной соды
  • 1 стакан буры
  • 1/2 стакана соли
  • 3/4 стакана лимонного сока

Разложите по силиконовым формочкам по 1 ст. ложке. Оставьте на 24 часа до полного высыхания. Переложите таблетки в банку с крышкой и подписью.

Важно: используйте формочки размером с дозатор вашей посудомойки.

Как использовать

  • Порошок: 1-2 ст. ложки в отсек перед мойкой.
  • Таблетка: 1 штука в отсек перед стартом цикла.

Полезные советы

  • Не делайте запас больше, чем на 3 чашки — без добавок смесь может слеживаться.
  • Делайте только то количество, которое успеете использовать за пару месяцев.
  • Берегите деликатные предметы — антикварную посуду, серебро лучше мыть вручную.
  • Не ополаскивайте посуду заранее — просто соскребите остатки еды.

Домашнее моющее средство — это не только альтернатива "на случай форс-мажора", но и отличный способ сэкономить, уменьшить количество химии в быту и взять контроль над тем, что попадает на вашу посуду.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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