Ипотека-2025: платить 26 лет и переплатить 10 миллионов — новая реальность

Средний размер ипотеки в России бьёт все рекорды. По данным ЦБ, он достиг 4,4 млн рублей, а средний срок кредитования — почти 26 лет. При текущих рыночных ставках, достигающих 30% годовых, переплата может превысить 10 миллионов рублей. Несмотря на это, россияне продолжают брать жилищные кредиты. Почему? И когда ипотека снова станет доступной?
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Ипотека
Почему люди продолжают брать ипотеку
Рост цен на жильё: особенно в крупных городах и премиум-сегменте. Средняя стоимость квартиры растёт, а вместе с ней — и размер кредита.
Ограниченный выбор: мало доступных вариантов по льготным ставкам, особенно на вторичном рынке.
Смещение спроса: всё чаще россияне выбирают дорогие загородные дома и квартиры с развитой инфраструктурой.
Психология "бери сейчас, пока дают”: боязнь дальнейшего роста цен и снижения доступности жилья.
Почему это опасно
Переплата в 10+ млн делает ипотеку на 25+ лет крайне рискованной.
Высокая долговая нагрузка: при малейшем ухудшении финансового положения семьи возможны задержки по выплатам.
Риски для банков: при росте безработицы или падении доходов возможен всплеск дефолтов, хотя пока просрочка остаётся на уровне менее 1%.
Когда ипотека снова станет доступной
При снижении ключевой ставки до 12-15%, считают эксперты. Это может случиться не раньше середины 2026 года.
Банк России, по прогнозам, начнёт смягчать политику летом 2025 года, но плавно.
До этого момента рыночные ставки останутся высокими, а ипотека — дорогой и рискованной для новых заёмщиков.
Что поможет рынку
Отмена скрытых комиссий с застройщиков (в перспективе 3-6 месяцев).
Увеличение предложения жилья, особенно на вторичном рынке.
Расширение господдержки - такие меры уже работают в отдельных регионах (вплоть до ипотеки под 0,1%).
Ипотека в 2025 году — это испытание на выносливость. Высокие ставки, рекордные суммы и длинные сроки делают покупку жилья на заемные средства тяжёлым решением, требующим холодного расчёта, а не эйфории, как сообщают Известия.
Уточнения
Ипоте́ка - вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.