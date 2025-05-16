Ипотека-2025: платить 26 лет и переплатить 10 миллионов — новая реальность

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средний размер ипотеки в России бьёт все рекорды. По данным ЦБ, он достиг 4,4 млн рублей, а средний срок кредитования — почти 26 лет. При текущих рыночных ставках, достигающих 30% годовых, переплата может превысить 10 миллионов рублей. Несмотря на это, россияне продолжают брать жилищные кредиты. Почему? И когда ипотека снова станет доступной?

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Почему люди продолжают брать ипотеку

Рост цен на жильё: особенно в крупных городах и премиум-сегменте. Средняя стоимость квартиры растёт, а вместе с ней — и размер кредита.

особенно в крупных городах и премиум-сегменте. Средняя стоимость квартиры растёт, а вместе с ней — и размер кредита. Ограниченный выбор: мало доступных вариантов по льготным ставкам, особенно на вторичном рынке.

мало доступных вариантов по льготным ставкам, особенно на вторичном рынке. Смещение спроса: всё чаще россияне выбирают дорогие загородные дома и квартиры с развитой инфраструктурой.

всё чаще россияне выбирают дорогие загородные дома и квартиры с развитой инфраструктурой. Психология "бери сейчас, пока дают”: боязнь дальнейшего роста цен и снижения доступности жилья.

Почему это опасно

Переплата в 10+ млн делает ипотеку на 25+ лет крайне рискованной.

делает ипотеку на 25+ лет крайне рискованной. Высокая долговая нагрузка: при малейшем ухудшении финансового положения семьи возможны задержки по выплатам.

при малейшем ухудшении финансового положения семьи возможны задержки по выплатам. Риски для банков: при росте безработицы или падении доходов возможен всплеск дефолтов, хотя пока просрочка остаётся на уровне менее 1%.

Когда ипотека снова станет доступной

При снижении ключевой ставки до 12-15%, считают эксперты. Это может случиться не раньше середины 2026 года.

Банк России, по прогнозам, начнёт смягчать политику летом 2025 года, но плавно.

До этого момента рыночные ставки останутся высокими, а ипотека — дорогой и рискованной для новых заёмщиков.

Что поможет рынку

Отмена скрытых комиссий с застройщиков (в перспективе 3-6 месяцев).

с застройщиков (в перспективе 3-6 месяцев). Увеличение предложения жилья , особенно на вторичном рынке.

, особенно на вторичном рынке. Расширение господдержки - такие меры уже работают в отдельных регионах (вплоть до ипотеки под 0,1%).

Ипотека в 2025 году — это испытание на выносливость. Высокие ставки, рекордные суммы и длинные сроки делают покупку жилья на заемные средства тяжёлым решением, требующим холодного расчёта, а не эйфории, как сообщают Известия.

Уточнения

Ипоте́ка - вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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