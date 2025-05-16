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Ипотека-2025: платить 26 лет и переплатить 10 миллионов — новая реальность

2:35
Недвижимость

Средний размер ипотеки в России бьёт все рекорды. По данным ЦБ, он достиг 4,4 млн рублей, а средний срок кредитования — почти 26 лет. При текущих рыночных ставках, достигающих 30% годовых, переплата может превысить 10 миллионов рублей. Несмотря на это, россияне продолжают брать жилищные кредиты. Почему? И когда ипотека снова станет доступной?

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Почему люди продолжают брать ипотеку

  • Рост цен на жильё: особенно в крупных городах и премиум-сегменте. Средняя стоимость квартиры растёт, а вместе с ней — и размер кредита.
  • Ограниченный выбор: мало доступных вариантов по льготным ставкам, особенно на вторичном рынке.
  • Смещение спроса: всё чаще россияне выбирают дорогие загородные дома и квартиры с развитой инфраструктурой.
  • Психология "бери сейчас, пока дают”: боязнь дальнейшего роста цен и снижения доступности жилья.

Почему это опасно

  • Переплата в 10+ млн делает ипотеку на 25+ лет крайне рискованной.
  • Высокая долговая нагрузка: при малейшем ухудшении финансового положения семьи возможны задержки по выплатам.
  • Риски для банков: при росте безработицы или падении доходов возможен всплеск дефолтов, хотя пока просрочка остаётся на уровне менее 1%.

Когда ипотека снова станет доступной

  • При снижении ключевой ставки до 12-15%, считают эксперты. Это может случиться не раньше середины 2026 года.
  • Банк России, по прогнозам, начнёт смягчать политику летом 2025 года, но плавно.
  • До этого момента рыночные ставки останутся высокими, а ипотека — дорогой и рискованной для новых заёмщиков.

Что поможет рынку

  • Отмена скрытых комиссий с застройщиков (в перспективе 3-6 месяцев).
  • Увеличение предложения жилья, особенно на вторичном рынке.
  • Расширение господдержки - такие меры уже работают в отдельных регионах (вплоть до ипотеки под 0,1%).

Ипотека в 2025 году — это испытание на выносливость. Высокие ставки, рекордные суммы и длинные сроки делают покупку жилья на заемные средства тяжёлым решением, требующим холодного расчёта, а не эйфории, как сообщают Известия.

Уточнения

Ипоте́ка - вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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