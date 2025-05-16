Один мешочек с лавандой может спасти тысячи рублей — но об этом мало кто знает

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Если вы обнаружили маленькие дыры в любимой шерстяной кофте или заметили белёсый порошок на дне ящика, возможно, у вас завелись моли. Эти крошечные насекомые могут нанести серьёзный ущерб вашему гардеробу, книгам и даже стенам. Но не стоит паниковать — есть эффективные способы борьбы с ними.

Одежная моль, Tinea pellionella
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Одежная моль, Tinea pellionella

Кто такие моли и чем они опасны

Моли — это маленькие мотыльки семейства Tineidae. Взрослые особи длиной 12-16 мм не представляют угрозы, но их личинки питаются белковыми материалами, такими как шерсть, бумага, крупы и даже корм для домашних животных. Именно они и наносят ущерб.

Кроме того, постоянное присутствие этих насекомых может указывать на избыточную влажность или накопление пыли — условия, способствующие их размножению.

Как избавиться от моли

  • Проведите генеральную уборку
    Пропылесосьте шкафы, ящики и углы, особенно в местах, где часто не заглядываете. Используйте влажную тряпку с добавлением белого уксуса — это поможет уничтожить яйца и личинок.
  • Стирайте и сушите одежду
    Моли привлекают ткани, которые хранятся слишком долго или загрязнены. Вымойте все детали, даже если они выглядят чистыми, и воспользуйтесь возможностью пожертвовать или выбросить то, что вы больше не используете.
  • Используйте натуральные репелленты
    Лавровый лист, гвоздика, сушёная лаванда и кусочки кедра эффективно отгоняют моль без резкого запаха. Поместите их в тканевые мешочки внутри ящиков и полок.
  • Ставка на конкретные продукты
    Репелленты против моли в виде спрея или таблеток можно использовать экономно. Избегайте прямого контакта с одеждой и предпочитайте подходящие для ткани версии.

Как предотвратить повторное появление моли

  • Правильное хранение одежды
    Используйте герметичные контейнеры или вакуумные пакеты для хранения одежды, особенно из шерсти и кашемира. Перед хранением тщательно стирайте и сушите вещи.
  • Регулярная уборка
    Проводите уборку в шкафах и ящиках хотя бы раз в месяц. Это поможет предотвратить накопление пыли и грязи, которые привлекают моль.
  • Использование натуральных средств
    Помимо лаванды и кедра, можно использовать эфирные масла розмарина, тимьяна и лавра. Разместите их в тканевых мешочках или используйте в диффузорах.

Лёд против моли

Если вы обнаружили заражённые вещи, заморозьте их на 24-48 часов. Низкая температура уничтожит яйца и личинок моли. После разморозки тщательно постирайте или проветрите вещи.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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