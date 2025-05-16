Когда жильё — балласт: рынок Чехии захлебнулся в пустых квартирах

Цены на квартиры в Чехии начали снижаться, и это может быть не временная коррекция, а начало системного обвала. За десятилетия вера чехов в "кирпич" как самый надёжный актив привела к формированию целой культуры инвестиционных квартир. Однако сегодня становится очевидно: рынок перегрет, насыщен, и спрос стремительно уходит.
После революции владение недвижимостью стало символом стабильности и личной состоятельности. Массовое инвестирование в квартиры стало почти "национальным спортом". Некоторые покупали по 5-10 объектов, брали ипотеку под 80% стоимости, а банки раздавали кредиты не только частным лицам, но и целым компаниям.
Так сформировался рынок, на котором основными покупателями стали не жильцы, а инвесторы. Это и стало точкой риска.
Идея, что недвижимость всегда растёт в цене, — миф. Пример Японии и США ясно показывает: рынок может падать десятилетиями. Если спрос падает, а предложение — в избытке, владельцам скоро будет нечего делать с квартирами, кроме как сдавать их за бесценок или вовсе отказываться от права собственности.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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