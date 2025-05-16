Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сковородка, которая вас травит: как тефлон сыплет пластик в еду — и чем его заменить без вреда
От королей до студентов: узнайте удивительную историю замка Херстмонсо
Налоговая бомба: как предложение Миронова изменит жизнь состоятельных россиян
Новое открытие в Млечном Пути: необычное поведение звёзд встревожило астрономов — найдено уникальное скопление
Советские научные изобретения, которые были на шаг впереди мира
Секретная стратегия Бисмарка: как Россия возвращает долги через века
Сын Кадышевой в центре скандала: шантаж экс-супруги миллионом и кражи из театра матери
Секрет Наполеона: Россия применила старейшую стратегию против Украины
Тысяча судеб решена: что произошло в Стамбуле за закрытыми дверями

Когда жильё — балласт: рынок Чехии захлебнулся в пустых квартирах

2:43
Недвижимость

Цены на квартиры в Чехии начали снижаться, и это может быть не временная коррекция, а начало системного обвала. За десятилетия вера чехов в "кирпич" как самый надёжный актив привела к формированию целой культуры инвестиционных квартир. Однако сегодня становится очевидно: рынок перегрет, насыщен, и спрос стремительно уходит.

Балкон застеклённый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lumon usp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балкон застеклённый

Почему чехи вкладывались в "кирпич"

После революции владение недвижимостью стало символом стабильности и личной состоятельности. Массовое инвестирование в квартиры стало почти "национальным спортом". Некоторые покупали по 5-10 объектов, брали ипотеку под 80% стоимости, а банки раздавали кредиты не только частным лицам, но и целым компаниям.

Так сформировался рынок, на котором основными покупателями стали не жильцы, а инвесторы. Это и стало точкой риска.

Но теперь всё меняется

  • Падение спроса: молодое поколение ориентировано на мобильность, не привязано к собственности и часто уезжает в другие страны ЕС.
  • Перенасыщение рынка: только в Праге сдается более 4000 квартир, а по стране — свыше 12 500.
  • Скрытый резерв: около 860 000 квартир в стране пустуют.
  • Миграционные иллюзии: надежда на наплыв новых арендаторов из-за миграции не оправдывается — иммигранты не задерживаются в Чехии, а переезжают в Германию или Скандинавию.
  • Повышение налогов: неизбежное ужесточение налоговой политики приведет к росту налога на недвижимость, особенно для инвесторов с несколькими объектами.

Угроза пузыря

Идея, что недвижимость всегда растёт в цене, — миф. Пример Японии и США ясно показывает: рынок может падать десятилетиями. Если спрос падает, а предложение — в избытке, владельцам скоро будет нечего делать с квартирами, кроме как сдавать их за бесценок или вовсе отказываться от права собственности.

Что будет дальше

  • Рост налогообложения: особенно для собственников второго и третьего жилья.
  • Переход арендного рынка в зону перепроизводства: арендные ставки могут упасть.
  • Отток молодого населения и будущих пенсионеров за рубеж: особенно в южные страны ЕС.
  • Снижение цен: особенно на стандартные инвестиционные квартиры.

Слепая вера в "вечный рост" стоимости жилья может дорого обойтись. Рынок недвижимости Чехии сегодня стоит на распутье — и тот, кто не успеет перестроиться, рискует потерять не только доход, но и саму ценность своих активов.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Недвижимость
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани Аудио 
Запеканка за 20 минут, которая не надоедает — идеальный выбор на каждый день
Еда и рецепты
Запеканка за 20 минут, которая не надоедает — идеальный выбор на каждый день Аудио 
Популярное
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу

Певец Алексей Воробьёв тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Как развивался их роман, почему пара скрывает брак и что связывает Гарифуллину с Маратом Сафиным — в материале.

Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова Украинская делегация в Стамбуле: мастера саботажа или виртуозы переговорных фантазий? Дмитрий Плотников
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Последние материалы
Сковородка, которая вас травит: как тефлон сыплет пластик в еду — и чем его заменить без вреда
От королей до студентов: узнайте удивительную историю замка Херстмонсо
Налоговая бомба: как предложение Миронова изменит жизнь состоятельных россиян
Новое открытие в Млечном Пути: необычное поведение звёзд встревожило астрономов — найдено уникальное скопление
Советские научные изобретения, которые были на шаг впереди мира
Секретная стратегия Бисмарка: как Россия возвращает долги через века
Сын Кадышевой в центре скандала: шантаж экс-супруги миллионом и кражи из театра матери
Секрет Наполеона: Россия применила старейшую стратегию против Украины
Тысяча судеб решена: что произошло в Стамбуле за закрытыми дверями
Губы, как в кино: не поверите, пока не попробуете этот трюк на себе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.