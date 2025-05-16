Когда жильё — балласт: рынок Чехии захлебнулся в пустых квартирах

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на квартиры в Чехии начали снижаться, и это может быть не временная коррекция, а начало системного обвала. За десятилетия вера чехов в "кирпич" как самый надёжный актив привела к формированию целой культуры инвестиционных квартир. Однако сегодня становится очевидно: рынок перегрет, насыщен, и спрос стремительно уходит.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Lumon usp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балкон застеклённый

Почему чехи вкладывались в "кирпич"

После революции владение недвижимостью стало символом стабильности и личной состоятельности. Массовое инвестирование в квартиры стало почти "национальным спортом". Некоторые покупали по 5-10 объектов, брали ипотеку под 80% стоимости, а банки раздавали кредиты не только частным лицам, но и целым компаниям.

Так сформировался рынок, на котором основными покупателями стали не жильцы, а инвесторы. Это и стало точкой риска.

Но теперь всё меняется

Падение спроса: молодое поколение ориентировано на мобильность, не привязано к собственности и часто уезжает в другие страны ЕС.

молодое поколение ориентировано на мобильность, не привязано к собственности и часто уезжает в другие страны ЕС. Перенасыщение рынка: только в Праге сдается более 4000 квартир, а по стране — свыше 12 500.

только в Праге сдается более 4000 квартир, а по стране — свыше 12 500. Скрытый резерв : около 860 000 квартир в стране пустуют.

: около 860 000 квартир в стране пустуют. Миграционные иллюзии: надежда на наплыв новых арендаторов из-за миграции не оправдывается — иммигранты не задерживаются в Чехии, а переезжают в Германию или Скандинавию.

надежда на наплыв новых арендаторов из-за миграции не оправдывается — иммигранты не задерживаются в Чехии, а переезжают в Германию или Скандинавию. Повышение налогов: неизбежное ужесточение налоговой политики приведет к росту налога на недвижимость, особенно для инвесторов с несколькими объектами.

Угроза пузыря

Идея, что недвижимость всегда растёт в цене, — миф. Пример Японии и США ясно показывает: рынок может падать десятилетиями. Если спрос падает, а предложение — в избытке, владельцам скоро будет нечего делать с квартирами, кроме как сдавать их за бесценок или вовсе отказываться от права собственности.

Что будет дальше

Рост налогообложения: особенно для собственников второго и третьего жилья.

особенно для собственников второго и третьего жилья. Переход арендного рынка в зону перепроизводства: арендные ставки могут упасть.

арендные ставки могут упасть. Отток молодого населения и будущих пенсионеров за рубеж: особенно в южные страны ЕС.

особенно в южные страны ЕС. Снижение цен: особенно на стандартные инвестиционные квартиры.

Слепая вера в "вечный рост" стоимости жилья может дорого обойтись. Рынок недвижимости Чехии сегодня стоит на распутье — и тот, кто не успеет перестроиться, рискует потерять не только доход, но и саму ценность своих активов.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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