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Когда бельё мстит: привычка, которая может привести к аллергии и бессоннице

1:43
Недвижимость

Мы проводим в постели около трети своей жизни. Но если одежду мы меняем и стираем регулярно, то постельное бельё, как показывает практика, у многих вызывает странную "забывчивость". А зря.

Кровать
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Невидимые соседи под простынёй

Во время сна наше тело не отдыхает полностью — мы продолжаем потеть, теряем миллионы омертвевших клеток кожи, переносим на ткань микробы и бактерии с кожи, даже если приняли душ перед сном. Это — настоящий шведский стол для пылевых клещей, грибков и вирусов.

Биолог Филлип Тьерно поясняет:

"Эти микроскопические формы жизни могут вызывать экзему, аллергию, астму и другие неприятности — даже у тех, кто раньше не сталкивался с симптомами".

Как часто на самом деле нужно стирать постель

Исследование, проведённое в Великобритании, показало: только 28% людей стирают постельное бельё раз в неделю. 36% — раз в две недели, и почти каждый десятый делает это раз в месяц. А вот одинокие мужчины вообще отличились — по данным  45% из них могут не менять простыни до четырёх месяцев.

Чем это грозит

Повышенный риск кожных раздражений и инфекций
Обострение аллергии и развитие респираторных проблем
Устойчивый неприятный запах, который невозможно скрыть даже ароматизированным кондиционером

Как разорвать этот порочный круг

Ответ простой: стирайте бельё хотя бы раз в неделю. Это не каприз, а основа базовой гигиены, особенно если учесть, что вы находитесь в тесном контакте с тканью по 6-8 часов каждую ночь.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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