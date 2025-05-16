Когда бельё мстит: привычка, которая может привести к аллергии и бессоннице

Мы проводим в постели около трети своей жизни. Но если одежду мы меняем и стираем регулярно, то постельное бельё, как показывает практика, у многих вызывает странную "забывчивость". А зря.
Во время сна наше тело не отдыхает полностью — мы продолжаем потеть, теряем миллионы омертвевших клеток кожи, переносим на ткань микробы и бактерии с кожи, даже если приняли душ перед сном. Это — настоящий шведский стол для пылевых клещей, грибков и вирусов.
Биолог Филлип Тьерно поясняет:
"Эти микроскопические формы жизни могут вызывать экзему, аллергию, астму и другие неприятности — даже у тех, кто раньше не сталкивался с симптомами".
Исследование, проведённое в Великобритании, показало: только 28% людей стирают постельное бельё раз в неделю. 36% — раз в две недели, и почти каждый десятый делает это раз в месяц. А вот одинокие мужчины вообще отличились — по данным 45% из них могут не менять простыни до четырёх месяцев.
Повышенный риск кожных раздражений и инфекций
Обострение аллергии и развитие респираторных проблем
Устойчивый неприятный запах, который невозможно скрыть даже ароматизированным кондиционером
Ответ простой: стирайте бельё хотя бы раз в неделю. Это не каприз, а основа базовой гигиены, особенно если учесть, что вы находитесь в тесном контакте с тканью по 6-8 часов каждую ночь.
Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели.
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