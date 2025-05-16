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Сковородка, которая вас травит: как тефлон сыплет пластик в еду — и чем его заменить без вреда

2:01
Недвижимость

Тефлоновая сковорода, которую вы используете каждый день, может быть не такой безобидной, как кажется. Учёные выяснили: каждая царапина на антипригарном покрытии высвобождает более 9000 частиц пластика, которые могут попасть прямо в пищу — и, соответственно, в организм. И это не преувеличение.

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

Что происходит при повреждении покрытия

Исследование 2022 года, опубликованное в Science of the Total Environment, показало: повреждённое антипригарное покрытие выделяет микроскопические фрагменты тефлона, содержащие так называемые "вечные химикаты" — пер- и полифторалкильные вещества (PFAS). Эти соединения:

  • Не разлагаются в окружающей среде.
  • Могут накапливаться в теле.
  • Потенциально связаны с раком, диабетом и репродуктивными проблемами.

Хуже всего то, что срок их выведения из организма точно не установлен.

Когда пора прощаться со сковородой

Если ваша сковорода поцарапана, покрытие облезло или потемнело — пора с ней расстаться. Даже микроповреждения становятся источником токсичных частиц. И если вы замечаете, что пища начинает прилипать — это уже тревожный сигнал.

Чем заменить тефлон

Вот несколько безопасных и долговечных альтернатив:

Нержавеющая сталь

  • Прочная, не выделяет токсинов, подходит для духовки.
  • Требует навыка и чистки, но служит годами.

Чугун

  • Натурально антипригарный, если правильно ухаживать.
  • Держит тепло, подходит для плиты и духовки.
  • Со временем становится только лучше.

Керамика

  • Не содержит токсинов, легко моется.
  • Подходит для диетической кухни.
  • Лучше мыть вручную — посудомойка со временем разрушает покрытие.

Все эти варианты безопасны и устойчивы к высоким температурам. Главное — выбирать качественную посуду и ухаживать за ней правильно.

Уточнения

Сковорода́ - посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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