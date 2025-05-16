Сковородка, которая вас травит: как тефлон сыплет пластик в еду — и чем его заменить без вреда

Тефлоновая сковорода, которую вы используете каждый день, может быть не такой безобидной, как кажется. Учёные выяснили: каждая царапина на антипригарном покрытии высвобождает более 9000 частиц пластика, которые могут попасть прямо в пищу — и, соответственно, в организм. И это не преувеличение.
Исследование 2022 года, опубликованное в Science of the Total Environment, показало: повреждённое антипригарное покрытие выделяет микроскопические фрагменты тефлона, содержащие так называемые "вечные химикаты" — пер- и полифторалкильные вещества (PFAS). Эти соединения:
Хуже всего то, что срок их выведения из организма точно не установлен.
Если ваша сковорода поцарапана, покрытие облезло или потемнело — пора с ней расстаться. Даже микроповреждения становятся источником токсичных частиц. И если вы замечаете, что пища начинает прилипать — это уже тревожный сигнал.
Вот несколько безопасных и долговечных альтернатив:
Все эти варианты безопасны и устойчивы к высоким температурам. Главное — выбирать качественную посуду и ухаживать за ней правильно.
Сковорода́ - посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
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