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Секрет сияния, который не продают в магазине: найден способ победить тусклую плиту

1:43
Недвижимость

Задумывались, почему в ресторанах стальные плиты всегда блестят, будто новые? Идеальная чистота — не просто вопрос эстетики, это профессиональный стандарт. Но оказывается, сияющий металл на кухне можно получить и дома, не прибегая к агрессивной химии.

Кухонная плита
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухонная плита

Сталь — прочный и практичный материал, поэтому её часто используют для варочных панелей, духовых шкафов и раковин. Она не впитывает запахи и легко моется. Но есть нюанс: со временем, особенно при частом использовании, поверхность тускнеет и покрывается пятнами. Чем больше вы трёте, тем хуже — появляются ореолы и мутный налёт.

На полках магазинов — десятки чистящих средств. Проблема в том, что они часто слишком агрессивные. Ошиблись с дозировкой — и сталь уже повреждена.

А вот лайфхак от профессионалов — простой, как всё гениальное: оливковое масло. Да-да, именно оно помогает восстановить блеск и гладкость поверхности без всяких усилий.

Вот что нужно сделать:

  • Тщательно очистите панель от жира и грязи.
  • Капните немного масла на мягкую ткань.
  • Протрите поверхность аккуратными движениями.
  • Возьмите чистую сухую тряпку и удалите остатки масла.

Результат — как после дорогой салонной полировки: варочная панель снова сияет, как в день покупки.

"Достаточно взглянуть на любую кулинарную программу, чтобы понять: секрет блестящей плиты — не в средствах, а в правильном уходе".

С сегодняшнего дня эта фишка — не тайна только поваров. Попробуйте сами — и забудьте про тусклую сталь навсегда.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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