Затопило? Не паникуйте — вот что спасёт ремонт, нервы и кошелёк

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вода хлещет с потолка, на полу лужи, а розетки подозрительно близко — знакомая картина? Потоп может произойти в самый неожиданный момент, и важно знать, как действовать, чтобы минимизировать ущерб.

Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Потоп в квартире

Срочные меры: не паникуйте, действуйте

Первое, что нужно сделать — обесточить квартиру через щиток. Даже если протечка не затронула розетки, это обязательная мера предосторожности. Затем немедленно перекройте стояки горячей и холодной воды. Если источник воды — сверху, поднимитесь к соседям и попросите их сделать то же самое.

Бумажная работа, которую нельзя пропустить

Следующий шаг — вызовите диспетчера управляющей компании. Даже если соседи признают свою вину, необходим официальный акт о затоплении — без него не обойтись при возмещении ущерба. Понадобится также независимая экспертиза, поэтому сразу ищите оценщика.

Если у вас есть страховка, сообщите в страховую компанию и начинайте документировать последствия: сделайте фотографии повреждений и, если получится, зафиксируйте источник протечки у соседей.

Можно ли остаться в квартире

Когда поток воды остановлен и документы собраны, пора заняться уборкой. Но сначала оцените безопасность жилья: если затопление сильное, электричество подключать нельзя — возможно, придётся временно съехать. Деревянную мебель и двери лучше сразу убрать, паркет — застелить.

Проверка электрики: не торопитесь с включением

Даже если на первый взгляд всё в порядке, дайте проводке просохнуть 7-10 дней и только потом вызовите электрика. Специалист должен проверить систему на скрытые повреждения — только после его "добра" включайте свет.

Что делать с потолками и полами

Если у вас натяжной виниловый потолок — повезло: он может собрать воду, не испортив интерьер. Мастер аккуратно сольёт воду и просушит полотно — ремонт может не понадобиться. А вот с другими потолками, обоями и полами сложнее: они часто требуют полного демонтажа, особенно если речь о ламинате, который разбухает от воды.

Влага — главный враг

Как только повреждённые покрытия удалены, установите обогреватель или тепловую пушку. Важно высушить стены, потолок и пол, иначе неизбежны плесень и запах сырости.

Финишная обработка

После просушки используйте противогрибковые средства. Если запах влаги не исчез — примените сильнодействующий препарат, но убедитесь, что в составе нет хлора, и что средство не портит отделку.

А если потоп был небольшим

В таком случае можно обойтись без масштабного ремонта. Небольшое пятно на стене или потолке можно закрасить. Если краска не перекрывает следы, зачистите участок, просушите, нанесите антисептик, затем грунтовку, шпаклёвку и снова грунтовку с финишной краской.

Как защититься в будущем

Чтобы не стать героем следующего затопления:

Проверяйте состояние труб и кранов.

Используйте влагозащищённые материалы в отделке.

Подумайте о страховке — она может спасти ваши нервы и кошелёк.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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