Колодец на даче может быть опасен — узнайте, как этого избежать

Даже если вода в колодце кажется чистой, это ещё не гарантия её безопасности. Малейшие отклонения от нормы могут нанести вред здоровью. Поэтому регулярная чистка и проверка состояния источника — не прихоть, а необходимость.
Загрязнение — частая проблема, особенно на даче, где колодец используется нерегулярно. За время "простоя" в шахте накапливаются ил и грязь, что влияет не только на качество воды, но и выводит из строя насосы и фильтры. Вот почему их рекомендуют извлекать на зиму.
К основным причинам загрязнения относятся:
Если нужен ремонт, лучше совместить его с очисткой — так вы сэкономите время и силы.
Заметили изменения во вкусе, запахе или цвете воды? Это тревожные сигналы. Вот на что стоит обратить внимание:
Жёстких сроков нет. Всё зависит от условий эксплуатации:
Ручной метод. Осушают шахту, человек спускается вниз и очищает стенки жёсткой щёткой или скребком. После этого проводится дезинфекция: добавляют строго рассчитанное количество хлорной извести или марганцовки, накрывают колодец плёнкой и ждут нужное время. Затем воду откачивают до исчезновения запаха.
Автоматизированный способ. Используются два насоса:
Чистка колодца своими руками — не так сложно, как кажется. Главное — своевременно заметить проблему и не бояться её решать.
Коло́дец (устар. "коло́дязь", возможно от древнегерманского или готского нем. *kalding- - "источник") — гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения. Условно шахту колодца делят на ствол, оголовок и водоприёмную часть.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?