Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз

Вы замечали, как вода в раковине вдруг начинает уходить медленно, а потом — вовсе стоит? Засоры в трубах — распространённая, но вполне решаемая проблема. Главное — понять, с чем именно вы столкнулись, и выбрать правильный способ прочистки.
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив
Что именно засорилось
Разберёмся с природой засоров:
Механические — возникают после сброса большого количества отходов. Чаще встречаются в промышленных системах.
Технологические — связаны с ошибками при сборке или износом труб, особенно чугунных.
Эксплуатационные — результат повседневного использования: жир, мыльный налёт, остатки еды и грязь.
Особенности трубопровода и материал труб (например, чугун или пластик) тоже играют важную роль. Например, чугун подвержен образованию окалины, которая может перекрыть поток воды.
Механическая чистка
Вантуз — лучший выбор для начальной прочистки. Главное — не пытайтесь вытянуть воздух. Наполните трубу водой до уровня слива, установите вантуз и резко нажмите. Повторите при необходимости.
Сантехнический трос — хорош для сложных и глубоких засоров. Оснащается насадками-ершами или крючками.
Мини-мойка — продвинутый вариант, доступен в разделах садовой техники.
Важно: если у вас септик, механика предпочтительнее. Химия может повредить систему утилизации.
Когда помогает химия
Химические средства делятся по форме и действующему веществу:
Жидкие и гелеобразные — легко распределяются, подходят для длинных труб.
Гранулированные — безопасны, не испаряются, удобно использовать сразу за один раз.
По составу:
Щелочные — мягче, подойдут для пластиковых труб.
Кислотные — эффективны, но требуют аккуратности.
Совет: при использовании химии всегда надевайте перчатки и избегайте вдыхания паров.
Профилактика — лучшее решение
Чтобы не сталкиваться с критическими засорами:
Раз в 1-2 месяца прочищайте трубы вантузом и тросом.
При первых признаках засора — примените бытовую химию.
Не злоупотребляйте средствами — это может сократить срок службы труб.
Коротко о главном
Гранулы — безопасны, удобны, подходят для мелких засоров.
Жидкие средства — идеальны для длинных труб.
Вантуз — простой и надёжный помощник.
Трос — справляется даже с серьёзными засорами.
Уточнения
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.