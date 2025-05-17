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Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз

2:38
Недвижимость

Вы замечали, как вода в раковине вдруг начинает уходить медленно, а потом — вовсе стоит? Засоры в трубах — распространённая, но вполне решаемая проблема. Главное — понять, с чем именно вы столкнулись, и выбрать правильный способ прочистки.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Что именно засорилось

Разберёмся с природой засоров:

  • Механические — возникают после сброса большого количества отходов. Чаще встречаются в промышленных системах.
  • Технологические — связаны с ошибками при сборке или износом труб, особенно чугунных.
  • Эксплуатационные — результат повседневного использования: жир, мыльный налёт, остатки еды и грязь.

Особенности трубопровода и материал труб (например, чугун или пластик) тоже играют важную роль. Например, чугун подвержен образованию окалины, которая может перекрыть поток воды.

Механическая чистка

  • Вантуз — лучший выбор для начальной прочистки. Главное — не пытайтесь вытянуть воздух. Наполните трубу водой до уровня слива, установите вантуз и резко нажмите. Повторите при необходимости.
  • Сантехнический трос — хорош для сложных и глубоких засоров. Оснащается насадками-ершами или крючками.
  • Мини-мойка — продвинутый вариант, доступен в разделах садовой техники.

Важно: если у вас септик, механика предпочтительнее. Химия может повредить систему утилизации.

Когда помогает химия

Химические средства делятся по форме и действующему веществу:

  • Жидкие и гелеобразные — легко распределяются, подходят для длинных труб.
  • Гранулированные — безопасны, не испаряются, удобно использовать сразу за один раз.

По составу:

  • Щелочные — мягче, подойдут для пластиковых труб.
  • Кислотные — эффективны, но требуют аккуратности.

Совет: при использовании химии всегда надевайте перчатки и избегайте вдыхания паров.

Профилактика — лучшее решение

Чтобы не сталкиваться с критическими засорами:

  • Раз в 1-2 месяца прочищайте трубы вантузом и тросом.
  • При первых признаках засора — примените бытовую химию.
  • Не злоупотребляйте средствами — это может сократить срок службы труб.

Коротко о главном

  • Гранулы — безопасны, удобны, подходят для мелких засоров.
  • Жидкие средства — идеальны для длинных труб.
  • Вантуз — простой и надёжный помощник.
  • Трос — справляется даже с серьёзными засорами.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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