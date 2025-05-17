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Обратный клапан в воде: что случится, если его не установить

2:01
Недвижимость

Можно ли доверить системе водоснабжения работать без подстраховки? Обратный клапан — тот самый незаметный, но жизненно важный элемент, который спасает от множества проблем.

Прорыв водопровода
Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government
Прорыв водопровода

Что это за устройство

Обратный клапан — это арматура, предотвращающая движение воды в обратном направлении. Он сохраняет стабильное давление, защищает приборы от поломок и исключает риск гидроудара.

Где его устанавливают

Клапан ставят в разных точках системы:

  • Перед погружным насосом в колодце или скважине — чтобы вода не утекала обратно.
  • На входе насосной станции — для защиты от скачков давления.
  • После счетчика — чтобы избежать повреждений из-за неисправной сантехники.
  • В автономной системе отопления с несколькими контурами.
  • Перед сантехническими приборами.

Если речь идёт о даче, важно предусмотреть слив воды на зиму — иначе клапан может замёрзнуть и выйти из строя.

Устройство клапана

Корпус бывает из латуни, бронзы, стали, пластика или чугуна. Внутри — запорный механизм с уплотнителями из резины или пластика. Основной принцип: пока нет давления, клапан закрыт. Когда вода идёт по трубе, механизм открывается. Поток исчез — клапан снова перекрывает путь.

Виды обратных клапанов

  • Пружинные. Компактные и лёгкие. Бывают дисковыми и двустворчатыми. Последние устойчивы к гидроударам.
  • Поворотные. Работают за счёт лепестка на оси. Могут выдерживать грязную воду, подходят для труб большого диаметра.
  • Подъемные. Работают только в вертикальном положении. Удобны тем, что их можно чистить без демонтажа.
  • Шаровые. Просты и надёжны. Металлический шар, подпружиненный, блокирует воду. Подходят для любых магистралей.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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