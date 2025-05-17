Обратный клапан в воде: что случится, если его не установить

Можно ли доверить системе водоснабжения работать без подстраховки? Обратный клапан — тот самый незаметный, но жизненно важный элемент, который спасает от множества проблем.
Обратный клапан — это арматура, предотвращающая движение воды в обратном направлении. Он сохраняет стабильное давление, защищает приборы от поломок и исключает риск гидроудара.
Клапан ставят в разных точках системы:
Если речь идёт о даче, важно предусмотреть слив воды на зиму — иначе клапан может замёрзнуть и выйти из строя.
Корпус бывает из латуни, бронзы, стали, пластика или чугуна. Внутри — запорный механизм с уплотнителями из резины или пластика. Основной принцип: пока нет давления, клапан закрыт. Когда вода идёт по трубе, механизм открывается. Поток исчез — клапан снова перекрывает путь.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
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