Обратный клапан в воде: что случится, если его не установить

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли доверить системе водоснабжения работать без подстраховки? Обратный клапан — тот самый незаметный, но жизненно важный элемент, который спасает от множества проблем.

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government Прорыв водопровода

Что это за устройство

Обратный клапан — это арматура, предотвращающая движение воды в обратном направлении. Он сохраняет стабильное давление, защищает приборы от поломок и исключает риск гидроудара.

Где его устанавливают

Клапан ставят в разных точках системы:

Перед погружным насосом в колодце или скважине — чтобы вода не утекала обратно.

На входе насосной станции — для защиты от скачков давления.

После счетчика — чтобы избежать повреждений из-за неисправной сантехники.

В автономной системе отопления с несколькими контурами.

Перед сантехническими приборами.

Если речь идёт о даче, важно предусмотреть слив воды на зиму — иначе клапан может замёрзнуть и выйти из строя.

Устройство клапана

Корпус бывает из латуни, бронзы, стали, пластика или чугуна. Внутри — запорный механизм с уплотнителями из резины или пластика. Основной принцип: пока нет давления, клапан закрыт. Когда вода идёт по трубе, механизм открывается. Поток исчез — клапан снова перекрывает путь.

Виды обратных клапанов

Пружинные. Компактные и лёгкие. Бывают дисковыми и двустворчатыми. Последние устойчивы к гидроударам.

Поворотные. Работают за счёт лепестка на оси. Могут выдерживать грязную воду, подходят для труб большого диаметра.

Подъемные. Работают только в вертикальном положении. Удобны тем, что их можно чистить без демонтажа.

Шаровые. Просты и надёжны. Металлический шар, подпружиненный, блокирует воду. Подходят для любых магистралей.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.