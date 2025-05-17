Лишняя вода уйдёт с участка навсегда — это решение дешевле откачки и ремонтных работ

Повышенная влажность на участке — это не просто неудобство. Это реальная угроза для фундамента дома, сада и даже дорожек. Но есть надёжный способ справиться с излишками влаги — грамотно устроенный дренаж.
Суть системы проста: дренаж — это сеть труб, которая отводит воду из грунта. Он бывает двух типов:
Разновидностей много, но главное — понимать, чем они отличаются:
По перфорации:
По конструкции:
Есть жёсткие трубы длиной до 4 м — для них нужны соединители, и гибкие — класса SN8, которые легко изгибаются и укладываются до 10 м глубины.
Проект начинается с анализа: влажность почвы, рельеф, глубина укладки, диаметр труб. Важно подобрать правильный уклон:
Глубина дренажа должна быть ниже уровня фундамента минимум на 40-50 см.
Часто используется кольцевая схема: траншеи идут по периметру, трубы располагаются на расстоянии от фундамента не менее 3 м. Верхняя точка — обычно угол здания. От неё прокладывают трубы к самой низкой точке, где ставится колодец.
Если уклона не хватает — поможет насос. Проектировать систему лучше со специалистом, а вот укладку можно выполнить и самостоятельно.
Хорошо продуманный и правильно смонтированный дренаж:
Лучшее время для установки — во время строительства дома или благоустройства участка.
Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений.
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