Лишняя вода уйдёт с участка навсегда — это решение дешевле откачки и ремонтных работ

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Повышенная влажность на участке — это не просто неудобство. Это реальная угроза для фундамента дома, сада и даже дорожек. Но есть надёжный способ справиться с излишками влаги — грамотно устроенный дренаж.

Точечный дренаж
Фото: creativecommons.org by SuSanA Secretariat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Точечный дренаж

Как работают дренажные трубы

Суть системы проста: дренаж — это сеть труб, которая отводит воду из грунта. Он бывает двух типов:

  • Поверхностный — когда выкапываются канавки, соединённые в одну сеть. Чтобы края не осыпались, в них вставляют специальные лотки.
  • Глубинный — здесь используется система труб, уложенных в почву на определённой глубине.
  • Главное — уклон. Вода должна двигаться самотёком к накопителю или в ливневку. В самой нижней точке системы обычно размещают колодец — в нём удобно собирать воду для полива.

Какими бывают трубы для дренажа

Разновидностей много, но главное — понимать, чем они отличаются:

По перфорации:

  • 120° — отверстия только в верхней трети. Для сухих участков.
  • 180° — перфорирована половина трубы. Хорошо для мест с обилием дождевой воды.
  • 240° — отверстия в двух верхних третьих. Используют на склонах и сложных грунтах.
  • 360° — полная перфорация. Идеально для подтопляемых участков.

По конструкции:

  • Однослойные (до 3 м глубины): SN2 — до 2 м, SN4 — до 3 м.
  • Двухслойные (более прочные): SN6 — внешне гофрированные, внутри гладкие.

Есть жёсткие трубы длиной до 4 м — для них нужны соединители, и гибкие — класса SN8, которые легко изгибаются и укладываются до 10 м глубины.

Как уложить дренаж правильно

Проект начинается с анализа: влажность почвы, рельеф, глубина укладки, диаметр труб. Важно подобрать правильный уклон:

  • Слишком крутой — засоры.
  • Слишком пологий — застой и переполнение.

Глубина дренажа должна быть ниже уровня фундамента минимум на 40-50 см.

Схема прокладки — кольцевая и проверенная

Часто используется кольцевая схема: траншеи идут по периметру, трубы располагаются на расстоянии от фундамента не менее 3 м. Верхняя точка — обычно угол здания. От неё прокладывают трубы к самой низкой точке, где ставится колодец.

Если уклона не хватает — поможет насос. Проектировать систему лучше со специалистом, а вот укладку можно выполнить и самостоятельно.

Итог: зачем это всё

Хорошо продуманный и правильно смонтированный дренаж:

  • Защищает дом от разрушения.
  • Избавляет участок от сырости.
  • Помогает растениям развиваться без риска вымокнуть.

Лучшее время для установки — во время строительства дома или благоустройства участка.

Уточнения

Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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