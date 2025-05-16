Цвета, которые портят любой интерьер: дизайнеры назвали худшие сочетания

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбрать правильные цвета для интерьера — это не просто вопрос вкуса. Это настоящий навык, основанный на знании психологии восприятия, модных трендов и принципов гармонии.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жёлтый интерьер

Ошибка в палитре способна испортить даже самую дорогую обстановку. По мнению профессионалов, есть комбинации, которых следует категорически избегать, если вы не хотите вызвать недоумение у гостей или самому испытывать дискомфорт в собственном доме.

Когда серый мешает теплу

Серый цвет часто используют как нейтральную базу — особенно на стенах. Он действительно может подчеркнуть светлую мебель или декоративные элементы. Однако дизайнер из Висконсина Тереза Маннс предостерегает: сочетание серого с тёплыми оттенками вроде красного, фиолетового или оранжевого — это мимо цели.

По её словам, куда более выигрышным вариантом будет светло-синий. Он создаёт ощущение уюта, изысканности и не перегружает пространство. Маннс объясняет: такая палитра производит сильное впечатление, но не выглядит агрессивно.

Именно это сочетание она часто выбирает в проектах, где важно добиться яркого, но комфортного визуального эффекта, пишет журнал Homes & Gardens.

Синий и белый: не всегда королевское решение

Темно-синий цвет давно ассоциируется с аристократизмом и богатством. Ещё Людовик XIV одевал своих придворных в синие сюртуки, украшенные золотой вышивкой. Но, как отмечает дизайнер из Хьюстона Мисси Стюарт, при оформлении интерьеров сочетание тёмно-синего с ярко-белым может оказаться слишком резким.

Она уверяет: гораздо лучше использовать серый в качестве компаньона синему. Этот цвет не вступает в контраст, а напротив — смягчает насыщенность, делая атмосферу в помещении спокойной и сбалансированной. Такой союз — выбор тех, кто ценит элегантность и визуальный комфорт.

Как не испортить оранжевый

Оранжевый вновь возвращается в интерьерную моду — и это радует многих дизайнеров. Виктория Сасс из студии Prospect Refuge отмечает, что этот цвет ассоциируется у неё с тёплым солнцем и средиземноморскими вечерами. Однако она подчёркивает: глубокий оранжевый не стоит сочетать с белым.

Сасс рекомендует использовать приглушённые тона — например, медный, в котором оранжевый смягчён коричневыми нотками. Такой оттенок смотрится с белым куда деликатнее и гармоничнее, создавая атмосферу уюта, а не напряжения.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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