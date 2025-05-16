Цвета, которые портят любой интерьер: дизайнеры назвали худшие сочетания

Выбрать правильные цвета для интерьера — это не просто вопрос вкуса. Это настоящий навык, основанный на знании психологии восприятия, модных трендов и принципов гармонии.
Ошибка в палитре способна испортить даже самую дорогую обстановку. По мнению профессионалов, есть комбинации, которых следует категорически избегать, если вы не хотите вызвать недоумение у гостей или самому испытывать дискомфорт в собственном доме.
Серый цвет часто используют как нейтральную базу — особенно на стенах. Он действительно может подчеркнуть светлую мебель или декоративные элементы. Однако дизайнер из Висконсина Тереза Маннс предостерегает: сочетание серого с тёплыми оттенками вроде красного, фиолетового или оранжевого — это мимо цели.
По её словам, куда более выигрышным вариантом будет светло-синий. Он создаёт ощущение уюта, изысканности и не перегружает пространство. Маннс объясняет: такая палитра производит сильное впечатление, но не выглядит агрессивно.
Именно это сочетание она часто выбирает в проектах, где важно добиться яркого, но комфортного визуального эффекта, пишет журнал Homes & Gardens.
Темно-синий цвет давно ассоциируется с аристократизмом и богатством. Ещё Людовик XIV одевал своих придворных в синие сюртуки, украшенные золотой вышивкой. Но, как отмечает дизайнер из Хьюстона Мисси Стюарт, при оформлении интерьеров сочетание тёмно-синего с ярко-белым может оказаться слишком резким.
Она уверяет: гораздо лучше использовать серый в качестве компаньона синему. Этот цвет не вступает в контраст, а напротив — смягчает насыщенность, делая атмосферу в помещении спокойной и сбалансированной. Такой союз — выбор тех, кто ценит элегантность и визуальный комфорт.
Оранжевый вновь возвращается в интерьерную моду — и это радует многих дизайнеров. Виктория Сасс из студии Prospect Refuge отмечает, что этот цвет ассоциируется у неё с тёплым солнцем и средиземноморскими вечерами. Однако она подчёркивает: глубокий оранжевый не стоит сочетать с белым.
Сасс рекомендует использовать приглушённые тона — например, медный, в котором оранжевый смягчён коричневыми нотками. Такой оттенок смотрится с белым куда деликатнее и гармоничнее, создавая атмосферу уюта, а не напряжения.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.