Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома

Проблема появления мышей в доме особенно актуальна для жителей загородных домов и дач. В таких условиях грызуны часто находят путь внутрь жилища — рядом сад с изобилием еды, а старые щели и зазоры в стенах делают вход для них слишком простым. Один из неожиданных, но эффективных методов, о которых говорят специалисты, — использование мяты.
Как отмечают эксперты, содержащиеся в мяте перечной эфирные масла обладают резким ментоловым ароматом, который крайне неприятен для обоняния грызунов. Человеческий нос воспринимает этот запах как свежий и бодрящий, но для мышей он становится настоящим раздражающим фактором — их дыхательные пути не переносят ментол. Поэтому мята, особенно в концентрированном виде, действует как натуральный и безопасный отпугиватель.
Существует несколько способов применения растения. Каждый из них имеет свои преимущества. Свежие листья можно высадить в горшки и расставить в местах, где замечено присутствие мышей. Это не только помогает бороться с грызунами, но и оживляет интерьер.
Сушёную мяту рекомендуют использовать в тканевых мешочках — они хорошо сохраняют аромат и не портят вид комнаты. А эфирное масло мяты можно капать на ткань или деревянные поверхности, или использовать в виде раствора с водой и распылять по периметру — на двери, под мебелью, рядом с вентиляционными отверстиями.
Главное — определить зоны активности грызунов. Это могут быть места рядом с кладовой, кухней, техникой или тёплыми закутками, где мыши могут обустроить гнездо. Эфирное масло удобно использовать там, где мешочки или горшки неуместны, — оно не занимает места и действует незаметно.
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы, песчанки.
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