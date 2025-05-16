Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лень пропалывать сорняки? Вот что сделает это за вас — и будет даже симпатичнее
Этот "сорняк" из супа выжимает из тела лишнюю воду — а ты продолжаешь его игнорировать
Морозостойкие овощи: какие культуры высаживать в мае
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей
Детство во вкусе: этот творожный пудинг – как машина времени, возвращает в беззаботные дни
Туристы в шоке: что нашли у берегов Сицилии — тревожный отчёт экологов
Секрет похудения для мужчин за 40: как обычный фрукт помогают контролировать вес
Смешной, неуклюжий и будто собран наспех: почему лось — один из самых странных зверей природы
Будущее микроэлектроники: что скрывает проект Campus Sic на Сицилии

Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома

2:05
Недвижимость

Проблема появления мышей в доме особенно актуальна для жителей загородных домов и дач. В таких условиях грызуны часто находят путь внутрь жилища — рядом сад с изобилием еды, а старые щели и зазоры в стенах делают вход для них слишком простым. Один из неожиданных, но эффективных методов, о которых говорят специалисты, — использование мяты.

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Vojtech.dostal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Почему мыши не переносят запах мяты?

Как отмечают эксперты, содержащиеся в мяте перечной эфирные масла обладают резким ментоловым ароматом, который крайне неприятен для обоняния грызунов. Человеческий нос воспринимает этот запах как свежий и бодрящий, но для мышей он становится настоящим раздражающим фактором — их дыхательные пути не переносят ментол. Поэтому мята, особенно в концентрированном виде, действует как натуральный и безопасный отпугиватель.

Свежая мята, сушёная или эфирное масло — что выбрать?

Существует несколько способов применения растения. Каждый из них имеет свои преимущества. Свежие листья можно высадить в горшки и расставить в местах, где замечено присутствие мышей. Это не только помогает бороться с грызунами, но и оживляет интерьер.

Сушёную мяту рекомендуют использовать в тканевых мешочках — они хорошо сохраняют аромат и не портят вид комнаты. А эфирное масло мяты можно капать на ткань или деревянные поверхности, или использовать в виде раствора с водой и распылять по периметру — на двери, под мебелью, рядом с вентиляционными отверстиями.

Где именно размещать мяту?

Главное — определить зоны активности грызунов. Это могут быть места рядом с кладовой, кухней, техникой или тёплыми закутками, где мыши могут обустроить гнездо. Эфирное масло удобно использовать там, где мешочки или горшки неуместны, — оно не занимает места и действует незаметно.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы, песчанки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Красота и стиль
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают Аудио 
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Запеканка за 20 минут, которая не надоедает — идеальный выбор на каждый день
Еда и рецепты
Запеканка за 20 минут, которая не надоедает — идеальный выбор на каждый день Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Смешной, неуклюжий и будто собран наспех: почему лось — один из самых странных зверей природы
Секрет похудения для мужчин за 40: как обычный фрукт помогают контролировать вес
Будущее микроэлектроники: что скрывает проект Campus Sic на Сицилии
Современные технологии в Ватикане: новый папа и его загадочные часы
Виталий Гогунский заявил, что женщина не имеет права на плохое настроение
Уход за малиной в мае: ключевые моменты для дачника
Не красит, а лишь подчёркивает возраст — косметика для женщин старше 50: что убрать из косметички?
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Проще не бывает: рецепт теста для выпечки, который вам точно пригодится. Бонус — 5 аппетитных начинок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.