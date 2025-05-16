Тайное золото в старых телефонах: молочная технология, о которой вы не знали

Группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала инновационную технологию переработки электронных отходов, которая использует экологически чистые материалы и исключает применение вредных химикатов. Этот метод позволяет извлекать золото из старых электронных устройств с помощью побочных продуктов молочного производства.
Ученые создали биоактивные губки на основе белковых нанофибрилл, полученных из отходов сыроделия. Эти губки способны улавливать золото, растворенное в кислых растворах. Процесс переработки включает несколько этапов:
Исследователи подсчитали, что из 20 старых материнских плат можно извлечь золото на сумму до 34 тысяч долларов, уточняет modenavoltapagina.it.
Этот метод имеет несколько ключевых преимуществ:
Многие повседневные электронные устройства содержат микроскопические количества золота, которое используется для повышения проводимости и устойчивости к коррозии. Вот некоторые примеры таких устройств:
Разработанная технология может стать революционным решением в управлении электронными отходами и снизить нагрузку на окружающую среду. Она открывает новые возможности для переработки старых устройств и получения ценных материалов без вреда для природы.
Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
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