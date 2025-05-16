Тайное золото в старых телефонах: молочная технология, о которой вы не знали

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Группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала инновационную технологию переработки электронных отходов, которая использует экологически чистые материалы и исключает применение вредных химикатов. Этот метод позволяет извлекать золото из старых электронных устройств с помощью побочных продуктов молочного производства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

Ученые создали биоактивные губки на основе белковых нанофибрилл, полученных из отходов сыроделия. Эти губки способны улавливать золото, растворенное в кислых растворах. Процесс переработки включает несколько этапов:

Сбор молочных отходов, богатых белком. Превращение отходов в нанофибриллы с помощью контролируемой тепловой и кислотной обработки. Растворение золота и других металлов из устаревших электронных плат в кислотном растворе. Захват ионов золота белковыми губками. Термическое восстановление ионов для получения чистых золотых чешуек. Переплавка чешуек в золотой самородок с чистотой 91%.

Исследователи подсчитали, что из 20 старых материнских плат можно извлечь золото на сумму до 34 тысяч долларов, уточняет modenavoltapagina.it.

Этот метод имеет несколько ключевых преимуществ:

Экологичность: использование побочных продуктов молочного производства и отсутствие вредных химикатов снижает негативное воздействие на окружающую среду.

использование побочных продуктов молочного производства и отсутствие вредных химикатов снижает негативное воздействие на окружающую среду. Экономическая эффективность : извлечение золота из электронных отходов может стать экономически выгодным бизнесом.

: извлечение золота из электронных отходов может стать экономически выгодным бизнесом. Решение проблемы электронных отходов: переработка старых устройств помогает уменьшить количество отходов и сократить использование первичных ресурсов.

Многие повседневные электронные устройства содержат микроскопические количества золота, которое используется для повышения проводимости и устойчивости к коррозии. Вот некоторые примеры таких устройств:

ЖК и светодиодные телевизоры,

Компьютеры и ноутбуки,

Мобильные телефоны,

Цифровые камеры,

Принтеры,

Устройства для воспроизведения видео (DVD, Blu-ray),

Микроволновые печи,

Кондиционеры.

Разработанная технология может стать революционным решением в управлении электронными отходами и снизить нагрузку на окружающую среду. Она открывает новые возможности для переработки старых устройств и получения ценных материалов без вреда для природы.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.





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