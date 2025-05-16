Карельская сказка за миллион: что скрывает распродажа земель у озера

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Карельский предприниматель выставляет на продажу земельные участки в живописном районе возле озера Сямозеро. В Пряжинском районе республики Карелия продаётся 12 соток земли всего за 1 миллион рублей. Причина срочной распродажи — переезд собственника в другой город.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Кривушина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карелия

Участки расположены в тихом и спокойном месте, окружённом смешанным лесом. Земля сухая и ровная, к каждому участку ведёт удобный подъезд, который регулярно чистят зимой. Это создаёт комфортные условия для проживания и ведения хозяйства.

Как сообщает karelinform.ru, расстояние до федеральной трассы составляет 1,6 километра, а до Петрозаводска можно добраться примерно за 50 минут на автомобиле. Аэропорт находится в 59 километрах от участков.

Продажа ведётся напрямую от владельца без участия посредников, что позволяет избежать дополнительных расходов на агентские комиссии. Собственник готов рассмотреть варианты как покупки одного участка, так и всех двенадцати сразу. Просмотр возможен по предварительной договорённости.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



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