Как один неправильный плинтус превращает стильный ремонт в колхоз

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы удивитесь, но даже в квартире с дизайнерским ремонтом взгляд может "споткнуться" об одну мелочь — плинтусы. Именно их часто ставят не подумав, а зря. Особенно, если речь идёт о зонах, где плинтус полностью закрыт мебелью.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная гостиная комната

Что происходит чаще всего

Монтаж плинтуса выполняют ещё до установки шкафов, кроватей и комодов. В итоге дорогостоящая отделка оказывается… спрятанной за глухими фасадами. И хуже того — линия плинтуса обрывается там, где начинается мебель. Выглядит это неопрятно и создаёт ощущение недоделки.

Как правильно

Профессионалы рекомендуют: сначала — вся крупная мебель, потом — плинтус. Это позволяет чётко состыковать элементы, избежать лишних швов и сэкономить материал. Подгонка плинтуса к мебели — это не только красиво, но и удобно. Нет щелей, где скапливается пыль, а уборка становится быстрее и проще.

Экономия без ущерба для стиля

Нет смысла "зашивать" плинтусами квадратные метры, которых никто не увидит. Особенно если за этими метрами — шкаф до потолка или кровать с широким изголовьем. Лучше направить освободившийся бюджет на декоративные мелочи, которые действительно будут заметны.

О чём ещё важно помнить

Для нестандартной мебели плинтус подрезают вручную, чтобы он идеально примыкал к форме.

Гибкие материалы вроде полиуретана легко обходят неровности и визуально сливаются с мебелью.

Некоторые модели скрывают провода, что добавляет бонусов в пользу аккуратности и комфорта.

Правильно смонтированный плинтус может сделать больше для уюта, чем дорогие панели. Главное — не забывать, что он должен подчёркивать интерьер, а не прятаться в тени мебели.

Уточнения

Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены. Плинтус крепится к стене. Аналогичный элемент, крепящийся к полу или потолку, называется галтелью.



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