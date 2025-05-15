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Фритюрница без бумаги? Иначе ждите проблем, которые не исправить

2:03
Недвижимость

Мы все любим использовать фритюрницу, особенно когда хочется быстро приготовить что-то вкусное без лишнего масла. Но есть один важный момент, о котором вам никто не скажет: не кладите бумагу для выпечки в фритюрницу. Это может не только ухудшить результат готовки, но и привести к нежелательным последствиям.

Аэрофритюрница
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аэрофритюрница

Почему бумага для выпечки — это ошибка

Многие используют пергамент, чтобы облегчить чистку фритюрницы. Это кажется удобным решением, но на самом деле, бумага может сильно нарушить работу устройства. Покрытие основания бумагой блокирует нормальный поток горячего воздуха, который фритюрница использует для равномерного приготовления пищи. Из-за этого еда может готовиться неравномерно, а внешний вид и вкус будут далеки от идеала.

Опасности, о которых не предупреждают

Если бумага для выпечки не закреплена должным образом, она может сдвигаться внутри устройства и сгореть, что приведет к неприятным последствиям. В худшем случае это может даже вызвать пожар. Дело в том, что бумага может попасть в области фритюрницы, которые не предназначены для контакта с горючими материалами. Это может повредить устройство или привести к его поломке.

Что делать вместо бумаги для выпечки

Если вы хотите избежать загрязнений, но при этом не испортить приготовление, выберите силиконовые лотки или перфорированные формы, которые специально предназначены для фритюрниц. Они обеспечат нормальный поток воздуха и помогут готовить еду так, чтобы она была не только вкусной, но и идеально хрустящей.

Долговечность фритюрницы и качество еды важны

Теперь вы знаете, почему не стоит использовать пергаментную бумагу в фритюрнице. Это не только влияет на качество блюда, но и может сократить срок службы вашего устройства. Так что в следующий раз, когда захотите упростить процесс, помните о рисках и выбирайте правильные аксессуары для фритюрницы.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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