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5 литров мыла из одного кусочка? Секрет, который изменит вашу жизнь

2:41
Недвижимость

Приготовить жидкое мыло в домашних условиях — это не только экономично, но и очень просто. Если вы хотите снизить количество покупных химических средств и при этом получить качественный продукт, этот способ идеально вам подойдёт.

Человек моет руки с мылом
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек моет руки с мылом

Почему стоит сделать мыло своими руками

В отличие от обычного магазинного мыла, домашнее не содержит искусственных ароматизаторов и красителей, которые могут раздражать кожу. Всё, что вам нужно — это базовый компонент, который есть в каждом доме, и немного терпения.

Что понадобится для рецепта

Основным ингредиентом для приготовления жидкого мыла будет обыкновенное белое мыло для посуды. Желательно использовать нейтральное мыло, без добавок, чтобы избежать возможных аллергических реакций.

Ингредиенты:

1 кубик мыла для посуды
5 литров горячей воды

Этапы приготовления:

  1. Натираем мыло: потрите мыло на мелкой тёрке. Это ускорит его растворение в воде.
  2. Растворение: поместите натёртое мыло в кастрюлю, добавьте горячую воду и ставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте смесь до тех пор, пока мыло полностью не растворится (это займет около 10-15 минут). Главное — не доводить до кипения.
  3. Остужаем: после того как мыло растворится, снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. На этом этапе жидкость будет довольно жидкой, но по мере остывания она начнёт густеть.

Важный шаг: оставьте мыло настояться

Для того чтобы мыло стало по-настоящему эффективным, оставьте его на 24 часа. За это время структура смеси стабилизируется, а мыло будет готово к использованию. Через сутки вы сможете оценить его консистенцию — если мыло стало слишком густым, просто добавьте немного горячей воды и тщательно перемешайте.

Как хранить готовое мыло

Перелейте мыло в пластиковые бутылки или любой контейнер с крышкой. Хранить его можно долго, и оно будет оставаться эффективным, пока не закончится.

Дополнительные советы:

Если хотите, добавьте несколько капель эфирного масла — так ваше домашнее мыло приобретёт приятный аромат. Также этот рецепт позволяет использовать оставшиеся кусочки мыла, что помогает не только сэкономить, но и избежать лишних отходов.

Это простой, экологичный и практичный способ заменить дорогие бытовые средства на качественные аналоги, сделанные своими руками. Попробуйте, и вы будете удивлены, как легко и удобно это!

Уточнения

Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот (например стеарат натрия) — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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