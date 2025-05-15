Самый стрессовый город Британии: считался самым доброжелательным, а оказался на грани

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Йорк, который не так давно называли "самым дружелюбным" уголком Великобритании, внезапно оказался на вершине совсем другого рейтинга — как самый напряжённый город страны.

Фото: flickr.com by carrotmadman6, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ города Великобритании ночью

Это заключение сделала команда Deskup, которая составила "индекс стресса" на основе ряда факторов: от уровня безработицы до доступности зелёных зон.

В результате Йорк набрал 55,25 балла и возглавил список самых напряжённых городов Великобритании.

Что делает Йорк таким напряжённым?

Исследование учитывало:

высокий уровень тревожности среди горожан;

недостаточную физическую активность;

распространённость психоактивных веществ;

социально-экономические проблемы.

Йорк также отметился одним из самых низких уровней преступности, что делает ситуацию ещё более парадоксальной. Ведь обычно безопасность — один из главных факторов благополучия.

"Современная жизнь стала стремительной, дорогостоящей и зачастую сложной, и всё это приводит к дополнительным факторам стресса, которые могут негативно влиять как на наше психическое, так и на физическое здоровье", — говорится в отчёте.

Deskup подчёркивает: высокая напряжённость может вести к вредным привычкам — курению, алкоголю, пренебрежению собственным здоровьем.

Ранее туристические сайты называл Йорк, напротив, одним из "самых дружелюбных" городов Великобритании.

"Йорк с его захватывающей историей, извилистыми средневековыми улочками и готическими соборами давно стал излюбленным местом путешественников. Но он одинаково популярен среди местных жителей и неизменно признаётся одним из самых дружелюбных городов Великобритании и даже мира".

Вторую строчку в списке стрессовых городов занял Кембридж — несмотря на его репутацию, он оказался на втором месте по уровню безработицы и пятым по нехватке зелёных зон.

"Исследование демонстрирует чёткую взаимосвязь между тем, как местоположение, работа и личное здоровье могут влиять на психическое и физическое состояние. Очень важно иметь системы поддержки", — добавили в Deskup.

Местным властям и работодателям предлагают активнее говорить о ментальном здоровье и помогать жителям справляться с напряжением повседневной жизни.

Уточнения

Йорк (англ. York, лат. Eboracum,) — один из важнейших городов Англии, унитарная административная единица графства Норт-Йоркшир. Город возник в 71 году н. э. на основе римской крепости Эборак, при впадении реки Фос в реку Уз.



Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.



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