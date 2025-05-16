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Дизайнерская хитрость: как выбрать обои, чтобы скрыть недостатки комнаты

2:12
Недвижимость

Один лишь оттенок стен способен визуально расширить пространство, согреть прохладную комнату или, наоборот, добавить ей воздуха. И всё это — без перепланировки.

Детская комната
Фото: flickr.com by tec_estromberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Детская комната

Главное правило: светлое расширяет, тёмное сужает

Перед походом в магазин вспомните уроки рисования:

  • Теплые светлые тона дарят уют.
  • Холодные — ощущение простора.
  • Вертикальные полосы "поднимают" потолок.
  • Диагонали отвлекают от кривизны стен.
  • Крупный орнамент делает помещение меньше, мелкий — просторнее.

Учитывайте стиль интерьера

  • Минимализм — только однотонные покрытия.
  • Прованс и кантри любят мелкий цветочек.
  • Неоклассика — сдержанные узоры, золотистые акценты.
  • Контемпорари допускает тропические мотивы, белые стены и яркие панно.

Если вы ещё не определились со стилем, берите пастельные обои без выраженной фактуры — они подойдут почти подо всё.

Как сочетать с другими элементами интерьера

  • На кухне обои должны сочетаться с фартуком.
  • В гостиной — с кирпичной кладкой, плиткой или дверьми.
  • Для нейтральной базы подойдут белый или серый фон, к которому легко подобрать остальные элементы.
  • Интересный приём — повторение узора обоев в текстиле: подушках, шторах или обивке.

Подбираем обои по цвету пола

Сначала — цветовая температура:

  • Северные комнаты требуют теплых оттенков.
  • Южные — прохладных.

Комбинации:

  • Тёмный пол + светлые стены = уют и визуальный простор.
  • Яркие обои требуют спокойного пола.
  • К нейтральным стенам подойдёт выразительное напольное покрытие.

Как выбрать два цвета обоев

Хотите зонировать пространство? Используйте контрастные или гармонирующие цвета. Панно с крупным рисунком на одной стене заменит картину. А ниша с яркими обоями перестанет "проваливаться".

Не забывайте о круге Иттена:

  • Соседние цвета — для плавных переходов.
  • Контрастные — для акцентов.
  • Цвета треугольника — универсальны.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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