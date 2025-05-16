Дизайнерская хитрость: как выбрать обои, чтобы скрыть недостатки комнаты
2:12
Один лишь оттенок стен способен визуально расширить пространство, согреть прохладную комнату или, наоборот, добавить ей воздуха. И всё это — без перепланировки.
Фото: flickr.com by tec_estromberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Детская комната
Главное правило: светлое расширяет, тёмное сужает
Перед походом в магазин вспомните уроки рисования:
- Теплые светлые тона дарят уют.
- Холодные — ощущение простора.
- Вертикальные полосы "поднимают" потолок.
- Диагонали отвлекают от кривизны стен.
- Крупный орнамент делает помещение меньше, мелкий — просторнее.
Учитывайте стиль интерьера
- Минимализм — только однотонные покрытия.
- Прованс и кантри любят мелкий цветочек.
- Неоклассика — сдержанные узоры, золотистые акценты.
- Контемпорари допускает тропические мотивы, белые стены и яркие панно.
Если вы ещё не определились со стилем, берите пастельные обои без выраженной фактуры — они подойдут почти подо всё.
Как сочетать с другими элементами интерьера
- На кухне обои должны сочетаться с фартуком.
- В гостиной — с кирпичной кладкой, плиткой или дверьми.
- Для нейтральной базы подойдут белый или серый фон, к которому легко подобрать остальные элементы.
- Интересный приём — повторение узора обоев в текстиле: подушках, шторах или обивке.
Подбираем обои по цвету пола
Сначала — цветовая температура:
- Северные комнаты требуют теплых оттенков.
- Южные — прохладных.
Комбинации:
- Тёмный пол + светлые стены = уют и визуальный простор.
- Яркие обои требуют спокойного пола.
- К нейтральным стенам подойдёт выразительное напольное покрытие.
Как выбрать два цвета обоев
Хотите зонировать пространство? Используйте контрастные или гармонирующие цвета. Панно с крупным рисунком на одной стене заменит картину. А ниша с яркими обоями перестанет "проваливаться".
Не забывайте о круге Иттена:
- Соседние цвета — для плавных переходов.
- Контрастные — для акцентов.
- Цвета треугольника — универсальны.
Уточнения
Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру