Дизайнерская хитрость: как выбрать обои, чтобы скрыть недостатки комнаты

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Один лишь оттенок стен способен визуально расширить пространство, согреть прохладную комнату или, наоборот, добавить ей воздуха. И всё это — без перепланировки.

Фото: flickr.com by tec_estromberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Детская комната

Главное правило: светлое расширяет, тёмное сужает

Перед походом в магазин вспомните уроки рисования:

Теплые светлые тона дарят уют.

Холодные — ощущение простора.

Вертикальные полосы "поднимают" потолок.

Диагонали отвлекают от кривизны стен.

Крупный орнамент делает помещение меньше, мелкий — просторнее.

Учитывайте стиль интерьера

Минимализм — только однотонные покрытия.

Прованс и кантри любят мелкий цветочек.

Неоклассика — сдержанные узоры, золотистые акценты.

Контемпорари допускает тропические мотивы, белые стены и яркие панно.

Если вы ещё не определились со стилем, берите пастельные обои без выраженной фактуры — они подойдут почти подо всё.

Как сочетать с другими элементами интерьера

На кухне обои должны сочетаться с фартуком.

В гостиной — с кирпичной кладкой, плиткой или дверьми.

Для нейтральной базы подойдут белый или серый фон, к которому легко подобрать остальные элементы.

Интересный приём — повторение узора обоев в текстиле: подушках, шторах или обивке.

Подбираем обои по цвету пола

Сначала — цветовая температура:

Северные комнаты требуют теплых оттенков.

Южные — прохладных.

Комбинации:

Тёмный пол + светлые стены = уют и визуальный простор.

Яркие обои требуют спокойного пола.

К нейтральным стенам подойдёт выразительное напольное покрытие.

Как выбрать два цвета обоев

Хотите зонировать пространство? Используйте контрастные или гармонирующие цвета. Панно с крупным рисунком на одной стене заменит картину. А ниша с яркими обоями перестанет "проваливаться".

Не забывайте о круге Иттена:

Соседние цвета — для плавных переходов.

Контрастные — для акцентов.

Цвета треугольника — универсальны.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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