Вместо увлажнителя — это комнатное растение справляется лучше

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите улучшить качество воздуха дома без дорогих приборов? Просто заведите правильные комнатные растения. Некоторые из них не только украсят интерьер, но и очистят воздух от токсинов, насытят его влагой и даже помогут лучше спать.

Фото: Own work by AJ West, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Комнатные растения

Спатифиллум: ночной очиститель воздуха

Это растение с белыми цветами не только радует глаз. По ночам оно активно выделяет влагу и поглощает токсины. Ставьте спатифиллум в спальню и не забывайте поливать его вечером — это поможет улучшить сон.

Аглаонема: живая система фильтрации

Растет даже в полумраке и не требует частого полива. Зато очищает воздух и поддерживает оптимальную влажность. Уход минимален, а эффект — заметный.

Гибискус: аромат и свежесть

Цветущий гибискус радует глаз и наполняет комнату легким ароматом. Он не только делает воздух влажнее, но и убирает неприятные запахи. Главное — не забывать про регулярный полив.

Каучуконосный фикус: меньше воды — больше пользы

Этот фикус справляется с увлажнением воздуха даже при редком поливе. Но не переусердствуйте: полностью пересохшая земля — плохой знак. Поливайте, когда почва подсыхает, и наслаждайтесь чистым воздухом.

Папоротник: работает и как фильтр, и как увлажнитель

Папоротник делает воздух более свежим и снижает риск простуд. Но он сам не терпит сухости — регулярно поливайте и опрыскивайте его, особенно в отопительный сезон.

Пальма Арека: два литра влаги в день

Эта пальма способна за сутки выделять до двух литров влаги! Для этого ей нужен постоянный полив. Как только почва в горшке подсохла — пора поливать.

Бегония: красивая и полезная

Бегонии не только цветут почти круглый год, но и эффективно увлажняют воздух. Их листья насыщены влагой, которая постепенно испаряется. Главное — не забывать вовремя поливать.

Циссус: декоративный помощник

Комнатный виноград быстро растет, поглощает токсины и насыщает воздух влагой. Особый уход ему не нужен — только вода и немного внимания.

Сансевиерия: выживает без полива, но работает лучше с ним

Засухоустойчивое растение, известное как "тещин язык". Даже если вы забудете про него на неделю — ничего страшного. Но при регулярном поливе и добавлении активированного угля в воду оно начнет очищать воздух от микробов.

Хлорофитум: паучки, которые делают воздух влажным

Полосатые листья выпускают отростки, похожие на паучков — именно они и насыщают воздух влагой. Но только если растение получает достаточно воды. Не забывайте поливать, и ваш "паучник" будет работать на полную.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



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