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Секрет уютного дома: куда прятать растения, если места нет

2:10
Недвижимость

Если на окне уже некуда поставить новый горшок, не спешите расстраиваться. Есть как минимум семь альтернативных и удобных мест, где ваши зелёные любимцы будут чувствовать себя отлично — и украшать интерьер.

Искусственное освещение растений
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Искусственное освещение растений

На комоде

Некоторые растения предпочитают рассеянный свет и не любят перегрев. Для них идеален комод — особенно в летнюю жару или во время отопительного сезона. Главное — обеспечить устойчивость и защиту от домашних животных.

На табурете

Крупным растениям не всегда удобно стоять прямо на полу. А вот табурет может стать отличной подставкой: он добавляет высоты, облегчает полив и защищает горшок от случайных ударов ногой. Не обязательно искать дизайнерскую подставку — подойдет любой устойчивый табурет.

На прикроватной тумбе

Растения в спальне — это не только красиво, но и полезно. Они улучшают воздух и помогают расслабиться. Главное — избегать сортов с сильным ароматом, чтобы не вызывать дискомфорт. Выбирайте светолюбивые или теневыносливые — в зависимости от расположения тумбочки.

На письменном столе

Небольшие неприхотливые растения вроде кактусов, каланхоэ или суккулентов легко приживаются рядом с компьютером. Они не боятся сухого воздуха и делают рабочую зону уютнее. Главное — не ставить горшок на край стола.

На раковине

Папоротники, плющ и филодендроны любят влажность и тень. Поэтому раковина или столешница в ванной — их идеальное место. Это не только функционально, но и эстетично.

На стеллаже

Если цветов становится много — соберите их на стеллаже. Такой "цветочный уголок" можно организовать у окна или даже на балконе. Главное — группировать растения с похожими требованиями к свету и влаге.

На шкафу

Низкорослые или ампельные растения прекрасно чувствуют себя на верхних полках. Главное — доступ для полива. В нишах стенок для ТВ или на шкафах они смотрятся особенно эффектно.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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