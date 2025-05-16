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Какой стол спасёт маленькую кухню — и при этом будет удобным

2:06
Недвижимость

Переезд, ремонт или просто желание обновить интерьер — и вот вы стоите перед важным вопросом: какой стол выбрать для кухни? На первый взгляд всё просто, но на деле нюансов масса.

Интерьер кухни-столовой
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер кухни-столовой

Размер имеет значение

Стол не должен загромождать пространство. Для семьи, члены которой редко обедают вместе, хватит компактной модели. Часто приходят гости? Тогда нужен просторный стол-трансформер. Большая семья? Возможно, обеденная зона уместнее в гостиной.

Для комфортной трапезы на каждого человека должно приходиться 50-60 см в ширину и 35-40 см в глубину. Плюс — оставить посередине 20 см под общие блюда и напитки.

Форма: не только про эстетику

  • Круглый или овальный стол безопасен и стильно смотрится, но за ним может уместиться меньше людей.
  • Квадратный или прямоугольный — практичнее, особенно для размещения блюд.

Функциональность и конструкция

Обычные стационарные столы подойдут не всем. Для маленькой кухни — трансформер, для зоны у окна — встроенный стол под подоконником. А в студии удобна барная стойка, особенно если важна экономия пространства.

Материал: прочность и стиль

Стекло, дерево, МДФ, ЛДСП — выбор зависит от бюджета и дизайна. Для минимализма — строгие формы и нейтральные цвета, для лофта — натуральные материалы и грубоватая фактура, для сканди — светлое дерево и уют.

Учитывайте детали

  • Узкая кухня? Отдайте предпочтение моделям с закруглёнными краями и одной ножкой.
  • Тёмная кухня? Разместите стол у окна — будет светлее.
  • Мало места? Расширьте подоконник и обедайте у него.

И ещё совет

Даже самый большой стол не должен пустовать. В будни его часть можно оформить вазой, фруктами или свечами — и красиво, и зонирует пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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