Хотите стильную кухню? Без этих обоев вам не обойтись

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня — место, где жара, влажность и капли жира могут испортить любую отделку. Неудивительно, что большинство отдают предпочтение плитке, краске или штукатурке. Но что если всё же выбрать обои?

Фото: https://commons.wikimedia.org by Pavimento Moderno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

Оказывается, они не только возможны, но и могут выглядеть стильно. Главное — знать, какие материалы подойдут и где их лучше использовать.

Где клеить — а где лучше не рисковать

Подходящие зоны:

Обеденная группа. Здесь минимальное загрязнение, можно использовать даже бумажные или жидкие обои.

Дальние от рабочей поверхности участки. Подойдут любые обои — даже менее устойчивые.

Избегайте поклейки:

Над плитой и раковиной. Даже моющиеся обои быстро испортятся.

В зоне активной готовки. Постоянный пар и жир губительно влияют на отделку.

На сырых, кривых или непрогрунтованных стенах.

Совет: используйте прозрачные экраны для защиты покрытия в уязвимых местах.

Лучшие материалы для кухни

Флизелиновые. Не деформируются, скрывают неровности, поддаются окраске.

Виниловые. Влагостойкие, легко чистятся, но требуют вентиляции.

Стеклообои. Прочные, не впитывают запахи и воду, выдерживают окраску.

Что лучше не использовать

Бумажные и текстильные. Не любят влагу, быстро пачкаются.

Жидкие обои. Только для зон вдали от воды, иначе быстро испортятся.

Дизайн 2025: тренды и цвета

Обои должны быть простыми, матовыми и в природной гамме. Популярны:

Песочный, кремовый, серый.

Фисташковый, мятный, терракотовый.

Молочный, голубой, оливковый.

Сложные пастельные оттенки — отличное дополнение к базовому фону.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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