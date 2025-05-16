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Хотите стильную кухню? Без этих обоев вам не обойтись

2:01
Недвижимость

Кухня — место, где жара, влажность и капли жира могут испортить любую отделку. Неудивительно, что большинство отдают предпочтение плитке, краске или штукатурке. Но что если всё же выбрать обои?

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by Pavimento Moderno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Оказывается, они не только возможны, но и могут выглядеть стильно. Главное — знать, какие материалы подойдут и где их лучше использовать.

Где клеить — а где лучше не рисковать

Подходящие зоны:

  • Обеденная группа. Здесь минимальное загрязнение, можно использовать даже бумажные или жидкие обои.
  • Дальние от рабочей поверхности участки. Подойдут любые обои — даже менее устойчивые.

Избегайте поклейки:

  • Над плитой и раковиной. Даже моющиеся обои быстро испортятся.
  • В зоне активной готовки. Постоянный пар и жир губительно влияют на отделку.
  • На сырых, кривых или непрогрунтованных стенах.

Совет: используйте прозрачные экраны для защиты покрытия в уязвимых местах.

Лучшие материалы для кухни

  • Флизелиновые. Не деформируются, скрывают неровности, поддаются окраске.
  • Виниловые. Влагостойкие, легко чистятся, но требуют вентиляции.
  • Стеклообои. Прочные, не впитывают запахи и воду, выдерживают окраску.

Что лучше не использовать

Бумажные и текстильные. Не любят влагу, быстро пачкаются.
Жидкие обои. Только для зон вдали от воды, иначе быстро испортятся.

Дизайн 2025: тренды и цвета

Обои должны быть простыми, матовыми и в природной гамме. Популярны:

  • Песочный, кремовый, серый.
  • Фисташковый, мятный, терракотовый.
  • Молочный, голубой, оливковый.
  • Сложные пастельные оттенки — отличное дополнение к базовому фону.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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