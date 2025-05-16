Хотите стильную кухню? Без этих обоев вам не обойтись

Кухня — место, где жара, влажность и капли жира могут испортить любую отделку. Неудивительно, что большинство отдают предпочтение плитке, краске или штукатурке. Но что если всё же выбрать обои?
Оказывается, они не только возможны, но и могут выглядеть стильно. Главное — знать, какие материалы подойдут и где их лучше использовать.
Подходящие зоны:
Избегайте поклейки:
Совет: используйте прозрачные экраны для защиты покрытия в уязвимых местах.
Бумажные и текстильные. Не любят влагу, быстро пачкаются.
Жидкие обои. Только для зон вдали от воды, иначе быстро испортятся.
Обои должны быть простыми, матовыми и в природной гамме. Популярны:
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.