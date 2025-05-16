Шкаф больше не нужен: создаём гардероб без перепланировки

Кажется, для гардеробной нужно много места? Совсем нет. Даже небольшая ниша или старая кладовка могут стать полноценным пространством для хранения вещей.
Во-первых, в комнате сразу становится просторнее — не нужно громоздких шкафов. Во-вторых, все вещи собраны в одном месте: легко навести порядок и быстро подобрать нужный образ.
Придётся выделить немного площади и продумать вентиляцию — иначе одежда может затхнуть. А если нет дверей, вещи будут пылиться.
Есть три основных типа наполнения:
Гардероб делают:
Для сборки перегородки подойдут гипсокартон, фанера, ДСП. Внутренности можно собрать из готовых систем или распилить ДСП по своим размерам. Двери лучше выбрать купе — они экономят место.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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