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Шкаф больше не нужен: создаём гардероб без перепланировки

1:42
Недвижимость

Кажется, для гардеробной нужно много места? Совсем нет. Даже небольшая ниша или старая кладовка могут стать полноценным пространством для хранения вещей.

Одежда на вешалках
Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда на вешалках

Почему это удобно

Во-первых, в комнате сразу становится просторнее — не нужно громоздких шкафов. Во-вторых, все вещи собраны в одном месте: легко навести порядок и быстро подобрать нужный образ.

Что стоит учесть

Придётся выделить немного площади и продумать вентиляцию — иначе одежда может затхнуть. А если нет дверей, вещи будут пылиться.

Из чего собрать

Есть три основных типа наполнения:

  • Корпусная мебель — самая доступная, можно сделать самому. Закрытые ящики спасают от пыли.
  • Сетчатая система — проветривается и легко перестраивается. Но крепится к стенам, а элементы — не всегда совместимы.
  • Трубчатая (джокерная) — гибкая в сборке, не требует сверления. Минус — только один стиль: хром.
  • Системы можно комбинировать. Например, корпусную и трубчатую.

Где разместить

Гардероб делают:

  • В прихожей — отделив часть пространства перегородкой.
  • В спальне — вдоль стены или в углу.
  • Под лестницей — используя модульные ящики.
  • Из старого шкафа — просто меняем внутренности.
  • В нише или кладовке — добавляем полки и дверь.

Важные детали

Для сборки перегородки подойдут гипсокартон, фанера, ДСП. Внутренности можно собрать из готовых систем или распилить ДСП по своим размерам. Двери лучше выбрать купе — они экономят место.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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