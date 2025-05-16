Шкаф больше не нужен: создаём гардероб без перепланировки

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, для гардеробной нужно много места? Совсем нет. Даже небольшая ниша или старая кладовка могут стать полноценным пространством для хранения вещей.

Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда на вешалках

Почему это удобно

Во-первых, в комнате сразу становится просторнее — не нужно громоздких шкафов. Во-вторых, все вещи собраны в одном месте: легко навести порядок и быстро подобрать нужный образ.

Что стоит учесть

Придётся выделить немного площади и продумать вентиляцию — иначе одежда может затхнуть. А если нет дверей, вещи будут пылиться.

Из чего собрать

Есть три основных типа наполнения:

Корпусная мебель — самая доступная, можно сделать самому. Закрытые ящики спасают от пыли.

Сетчатая система — проветривается и легко перестраивается. Но крепится к стенам, а элементы — не всегда совместимы.

Трубчатая (джокерная) — гибкая в сборке, не требует сверления. Минус — только один стиль: хром.

Системы можно комбинировать. Например, корпусную и трубчатую.

Где разместить

Гардероб делают:

В прихожей — отделив часть пространства перегородкой.

В спальне — вдоль стены или в углу.

Под лестницей — используя модульные ящики.

Из старого шкафа — просто меняем внутренности.

В нише или кладовке — добавляем полки и дверь.

Важные детали

Для сборки перегородки подойдут гипсокартон, фанера, ДСП. Внутренности можно собрать из готовых систем или распилить ДСП по своим размерам. Двери лучше выбрать купе — они экономят место.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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