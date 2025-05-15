Он не кусает, не шумит, но делает вам хуже: кто прячется в вашем одеяле и почему вы чихаете по утрам

Если вы уверены, что ночью в кровати только вы и ваша подушка — подумайте ещё раз. Нет, речь не о страшных историях или тайных соседях. Просто с вами спит кое-кто ещё. Их не видно, они не шумят, не пахнут и не оставляют укусов, но зато приносят заложенный нос и ощущение зуда без причины.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Познакомьтесь: пылевые клещи. Микроскопические существа, которые обожают мягкое, тёплое и немытое. А ещё - размножаются быстрее, чем спам в почте.

Признаки, что вы делите постель с клещами

Даже если вы никогда не видели этих восьминогих жильцов, вы точно могли ощущать их присутствие. Вот самые частые симптомы:

— Хроническое чихание по утрам

— Постоянная заложенность носа

— Красные, зудящие глаза

— Непонятные кожные высыпания

Где они живут и почему так уютно

Клещей не интересуют грязь или мусор — их интересуют человеческие клетки, тепло и влажность. Любимые места:

— Матрасы и подушки — для них это спа и буфет в одном

— Диваны, ковры и шторы — особенно если не стирались пару месяцев

— Плюшевые игрушки — особенно в детской, где мягко, тепло и никто не думает о пылевых монстрах

— Зимние одеяла, которые не видели стиральную машину с прошлого марта

Как выжечь клещей — не поджигая дом

Не нужно покупать противогаз. Достаточно следовать простым, но действенным шагам:

— Стирайте при 60°C — клещи любят уют, но терпеть не могут жару

— Меняйте постельное бельё раз в неделю — особенно если в постели вы не один, а с котом, партнёром и крошками от печенья

— Используйте защитные наматрасники и наволочки — это как невидимая броня

— Пылесосьте матрас — да-да, "отсосите" его от постельных монстров

— Проветривайте комнату — свежий воздух клещей раздражает

— Стирайте мягкие игрушки или временно переселите их

— Избавьтесь от пушистых ковров, если не готовы их регулярно стирать

Уточнения

Клещи́ дома́шней пы́ли, или пылевы́е клещи́ (лат. Dermatophagoides) — синантропные клещи из класса паукообразных. Обитают в жилищах людей и к настоящему времени в домашней пыли найдено около 150 видов клещей.



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